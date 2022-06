El MC del Callao Strike batallará con Vijay Kesh en la jornada 5 de la FMS Perú 2022. | Fuente: FMS Perú | Fotógrafo: Francisco Medina

Siendo MVP de la fecha anterior y quitándose de encima la predicción de descenso, Strike va con miras a ganarle la batalla a Vijay Kesh en la jornada 5 de la FMS Perú 2022 que se realizará este 5 de junio en Chiclayo.

Si bien el freestyler del Rímac llega con fuerza a la batalla ya que es el primer peruano en pasar a la final de la FMS Internacional, al MC del Callao “le tiene sin cuidado” porque lo ve de “igual a igual”:

“A Vijay, tanto como los otros 10 participantes que están en la liga lo respeto bastante, pero me tiene sin cuidado. Lo felicito por su logro. A mí lo que haga el resto me tiene sin cuidado, a los demás los veo de igual a igual, como un rival normal, a darle con todo en la jornada que viene, sin mirar a nadie por debajo ni por encima del hombro, solo lo veré como un rival más”, resaltó Strike a RPP Noticias en conferencia de prensa previo a la jornada 5 de la FMS Perú 2022.

La liga nacional ha visitado diferentes departamentos del Perú, no obstante, el reciente MVP espera que pueda llegar al lugar que lo vio crecer: el Callao. “Ojalá esté en las posibilidades en que se pueda realizar, espero y confío en que la producción encontrará un lugar ahí. Lo vamos a recibir bien bonito, no se preocupen”, comentó. Hasta se animó a proponer espacios para realizar una próxima fecha: “Puede ser el Real Felipe o también el estadio”, sostuvo.

Strike y Vijay Kesh son la quinta batalla de la FMS Perú 2022



Vijay Kesh y Strike son la penúltima batalla de la FMS Perú 2022 jornada 5. El primer freestyler está en todo su nivel ya que defendió la bandera peruana en la FMS Internacional y en la liga peruana, ya le ganó a Jaze, uno de los raperos favoritos.

Por otro lado, Strike también llega con fuerza debido a que viene de ganar su último versus con Kian, el ascendido, y fue el MVP. Con esta victoria está lejos del descenso. ¿Quién se llevará los tres puntos?

Fecha de la jornada 5 de la FMS Perú 2022

La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará en el Jockey Club de Chiclayo el 5 de junio. Asimismo, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de Joinnus.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

