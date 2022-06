Diego MC y Nekroos son la segunda batalla de la jornada 6 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

La segunda batalla de la jornada 6 de la FMS Perú 2022 ya tiene a sus contrincantes. El primero de ellos es Diego MC quien no viene ganando tantos puntos debido a que su batalla anterior en la fecha pasada no fue favorable.

Su par, Nekroos, viene de ganar de manera directa ya que es el mejor de las tres primeras rondas del formato. Asimismo, participó en la FMS Internacional, pero aquí en la liga nacional es uno de los primeros.

Fecha de la jornada 6 de la FMS Perú 2022

La jornada 6 de la FMS Perú 2022 se realizará en Piura el 9 de julio. Asimismo, anunciaron que las entradas están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de fmstickets.com.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Nekroos se pronunció tras perder su batalla en la FMS Internacional 2022

Tras perder su batalla contra Blon en la jornada 1 de la FMS Internacional 2022, Nekroos envió un mensaje por medio de sus redes sociales después de su derrota y aseguró sentirse triste por no darle una alegría a Perú, luego de que no clasificara a la final.

“Una vez más quiero agradecerle a Dios por toda la fuerza que me da para seguir y darme la oportunidad de mostrarle al mundo el don que me dio. Hoy me tocó una batalla muy dura y estoy muy triste de no haber podido clasificar, pero esto es así, en la vida se gana y se pierde y hoy tocó perder”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Nekroos confesó sentirse orgulloso del público español: “Ellos me han dejado claro el amor y el respeto que me tienen y eso me hace sentir muy orgulloso porque me lo he ganado a pulso”, continuó.

Finalmente, el freestyler peruano agradeció a sus seguidores peruanos por el apoyo en su batalla contra Blon. “Agradecer a la gente de mi país por todos los mensajes lindos y todo el aguante que me están dando, sepan ustedes qué deje todo en el escenario y seguiremos mejorando para clasificarnos en el próximo corte”, concluyó.

