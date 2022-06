Vijay Kesh y Jair Wong son la primera batalla confirmada de la jornada 6 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

La sexta jornada de la FMS Perú 2022 se realizará en la calurosa ciudad de Piura y ya se confirmó la primera batalla. El primer freesetyler confirmado a dado mucho de qué hablar ya que en la fecha pasada ya que venció a Letras Tarapoto tras una réplica.

Por otro lado, su contrincante en ascendido de la liga nacional y nos ha regalado grandes minutos en sus presentaciones. Además, ha mostrado un buen nivel en el escenario debido a que se familiarizó con el formato.

Esto le permitió ganar directamente su batalla por lo que está peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones de la FMS Perú 2022. Teniendo en cuenta estas características, la primera batalla es entre Vijay Kesh y Jair Wong.





Vijay Kesh: el primer peruano en ir a la FMS Internacional

Vijay Kesh demostró su talento y habilidad en el freestyle al vencer a Mnak en la jornada 2 de la FMS Internacional 2022. Su batalla contra el español fue la última de la fecha por lo que generó expectativa.

Tras una ardua decisión del jurado y con una réplica detrás, el rapero del Rímac se llevó la victoria, por lo que pasa directamente a la final de la FMS Internacional. Vijay Kesh es el primer peruano en pasar a esta ronda.

"Antes que nada, tengo que darle razón a Mnak, no tiene la culpa de donde nació, cuando uno está acá, el otro pone un tema y el otro responde, no es nada personal", dijo el freestyler de la FMS Perú, quien en su batalla hablaron sobre el oro que robó España a Perú, un recurso bastante usado cuando hay enfrentamientos entre peruanos y españoles.

Tras el discruso de Vijay Kesh, el público mexicano aplaudió la victoria del freestyler nacional.

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.