La jornada 7 de la FMS Perú 2022 se realizará en Huancayo este domingo 4 de setiembre. | Fuente: Twitter

La jornada 7 de la FMS Perú 2022 se realizará este domingo 4 de setiembre en Ritmo y Sabor de Palián en Huancayo, donde se verá grandes enfrentamientos como Ghost vs. Strike y se tendrá una baja importante como la de Jaze, quien no podrá asistir al evento por problemas de salud.

Por ese motivo, El Menor, reconocido freestyler chileno, se verá la cara contra el representante de La Victoria, Diego Mc. Esta vez, serán 12 competidores nacionales que se enfrentarán fecha a fecha para lograr llevarse el tan ansiado anillo de oro y poder levantar la copa. Cabe resaltar que ahora sí habrá público presente.

Conoce los detalles como la hora, dónde y cómo ver la jornada 7 de la FMS Perú 2022.

Batallas de la jornada 7 de la FMS Perú 2022

1. Vijay Kesh vs. Jota

2. Skill vs. Stick

3. Ghost vs. Strike

4. El menor vs. Diego Mc

5. Nekroos vs. Kian

6. Jair Wong vs. BlackCode

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2022 jornada 7

El domingo 4 de setiembre se llevará a cabo la jornada 7 de la FMS Perú 2022. La cita será en Ritmo y Sabor de Palián en Huancayo desde las 5:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2022 jornada 7?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2022 jornada 7: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (lunes 5 de setiembre)

Jaze no estará en la jornada 7 de la FMS Perú 2022

Jaze no estará en la jornada 7 de la FMS Perú 2022 por problemas de salud. Por ese motivo, el actual campeón nacional será reemplazado por el freestyler chileno El Menor quien batallará en un enfrentamiento de exhibición contra Diego Mc.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de 'Las consecuencias' lamentó decepcionar a sus seguidores que esperaban verlo en Huancayo: "Gente, no podré participar de la FMS Perú por problemas de salud. Por la seguridad de mis compañeros y de la gente, no iré. Ya vamos dos veces teniendo mala suerte, pero apenas me recupere y pueda, voy para allá. Espero que disfruten de esta fecha increíble", escribió en sus historias de Instagram.



