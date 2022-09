El freestyler chileno El Menor será reemplazo de Jaze y batallará en exhibición contra Diego Mc en la jornada 7 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Composición

Jaze no estará en la jornada 7 de la FMS Perú 2022 por problemas de salud. Por ese motivo, el actual campeón nacional será reemplazado por el freestyler chileno El Menor quien batallará en un enfrentamiento de exhibición contra Diego Mc.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de 'Las consecuencias' lamentó decepcionar a sus seguidores que esperaban verlo en Huancayo: "Gente, no podré participar de la FMS Perú por problemas de salud. Por la seguridad de mis compañeros y de la gente, no iré. Ya vamos dos veces teniendo mala suerte, pero apenas me recupere y pueda, voy para allá. Espero que disfruten de esta fecha increíble", escribió en sus historias de Instagram.



Fecha de la jornada 7 de la FMS Perú 2022

La jornada 7 de la FMS Perú 2022 se realizará en Huancayo el 4 de setiembre. Asimismo, anunciaron que las entradas ya están a la venta y se podrán adquirir desde la plataforma de FMS Tickets.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Jaze no formará parte de la FMS Perú 2023

Jaze, el vigente campeón de la FMS Perú, no seguirá formando parte de la liga nacional ya que tiene planeado viajar a Argentina el próximo año. Si bien hace unos meses parecía incierto su deseo de ir al país sureño, esta vez lo confirmó para evitar los rumores.

Juan Carlos Iwasaki hará una nueva vida en Argentina y dejó entrever que la principal razón de emigrar es por el futuro de su carrera musical que lo ha llevado a viajar por distintas partes del Perú y Sudamérica.

“En febrero del próximo año me voy a vivir a Argentina (…) no podré seguir en FMS Perú”, dijo Jaze en rueda de prensa. Como se recuerda, el artista trabaja de la mano con el productor argentino Nicolás Btesh y vivir en Buenos aires le hará potenciar mucho más su música.

“Quiero empezar de nuevo en algunas cosas, me motiva cambiar de aire”, agregó. El mencionado país ha visto florecer a grandes freestylers quienes se han hecho un camino en esta industria, ejemplo de ello son Wos y Trueno.

Al no estar en FMS Perú 2023, ¿cabe la posibilidad de ingresar a la FMS Argentina? “Implica demasiado tiempo, y por todas las otras cosas que tengo que hacer, no podría”, comentó Jaze al ser cuestionado si su idea era ascender en la liga.

