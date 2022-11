Una de las batallas más esperadas de la FMS Perú 2022 era la de Stick y Nekroos. | Fuente: Twitter | FMS Perú

La jornada 9 de la FMS Perú 2022 se realizó en Trujillo y dejó las expectativas muy altas sobre la competencia nacional de freestyle. Esta novena fecha trajo consigo unas grandes batallas como la de Stick vs Nekroos. Después de las 6 batallas que se presenciaron el sábado 12 de noviembre, así quedó la tabla de posiciones.

Aún quedan dos fechas para que acabe la segunda temporada de la liga nacional. Falta muy poco para saber cuáles son los últimos dos puestos de la tabla que bajan automáticamente al descenso, mientras que el noveno y el décimo lucharán por la permanencia en una batalla directa con el tercer y cuarto puesto de la tabla de ascenso.

Para esta jornada 9 de la FMS Perú 2022 hubo una descordinación por parte de los jueces quienes tienen un problema con las réplicas y no es la primera jornada que pasa ya que todas las batallas tuvieron una. La organización Urban Roosters deberá tomar medidas para que esto no vuelva a suceder ya que no hay capacidad de decisión.

Batallas de la jornada 9 de la FMS Perú 2022

1. Stick le ganó a Nekroos tras una réplica

2. BlackCode le ganó a Vijay Kesh tras una réplica

3. Skill le ganó Diego Mc tras una réplica

4. Kian le ganó a Ghost tras una réplica

5. Strike le ganó a Jair Wong tras una réplica

6. Jota le ganó a Toy Lokazo tras una réplica

Tabla de posiciones jornada 9 FMS Perú 2022

La jornada 9 comenzó fuerte con el enfrentamiento entre Vijay Kesh y BlackCode, quienes demostraron tener un buen nivel. Tras una gran batalla, fue el representante venezolano el que ganó los 2 puntos.

Después tuvimos el encuentro entre Diego Mc vs Skill, en el cual los dos freestylers se midieron cara a cara, pero fue el segundo mencionado quien fue más frontal. Al terminar la batalla, animó a su compañero a seguir en el circuito ya que su nivel cada vez en aumento.

El tercer versus lo protagonizaron Kian y Ghost, ambos de la nueva escuela, quienes hicieron vibrar el escenario. El primer mencionado se llevó dos puntos en la tabla de posiciones.

La siguiente batalla sorprendió a muchos ya que Strike venció a Jair Wong tras una réplica, un reconocido campeón de plazas. "No quiero perder ni ganarte tampoco aquí, solamente quiero vivir, rapear y existir", dijo el representante del Rímac al romper la temática 'Estilo de vida'. El alter ego de Jaze, Toy Lokazo, se enfrentó a Jota quien "hizo respetar la casa" al llevarse dos puntos en la jornada 9.

Ya para finalizar, una de las batallas más esperadas fue la de Nekroos y Stick ya que el tricampeón de la Red Bull Perú rompió el invicto de su compañero. Nekroos demostró su talento una vez más frente a Stick, donde no faltó el punchline.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.