Jota será reemplazado por Cafú, subcampeón de la Red Bull Perú 2022. | Fuente: Composición

La organización de la FMS Perú 2022 anunció que este domingo 16 de octubre habrá una batalla de exhibición debido a que Jota no podrá asistir al Teatro de Plaza Norte por estar mal de salud.

De acuerdo con el comunicado, el freestyler natural de Pacanga se enfermó de laringitis y el médico le ha dado seis días de descanso, por lo que estará en recuperación esta semana. En su lugar estará Cafú, el subcampeón de la Red Bull Perú 2022.

El MC de Soporte Alterno tendrá una batalla de exhibición con Jair Wong, quien en un inicio iba a competir contra Jota. Próximamente se dará a conocer cuándo se recuperará este encuentro de la jornada 8 de la FMS Perú 2022.

Fecha de la jornada 8 de la FMS Perú 2022

La jornada 8 de la FMS Perú 2022 se realizará en el Teatro de Plaza Norte el domingo 16 de octubre. Asimismo, anunciaron que las entradas aún están disponibles y se podrán adquirir desde la plataforma de FMS Tickets. Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado en Lima como la temporada anterior.

¡BATALLA DE EXHIBICIÓN EN PLAZA NORTE 🎭!



Cafú se enfrentará a Jair Wong en su debut en el formato FMS el día de mañana en la octava jornada 🔥



Esta batalla reemplazará el enfrentamiento de Jota 🆚️ Jair Wong, debido a problemas de salud con el primer mencionado#FMSPeru pic.twitter.com/QxlQ14vpvI — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) October 16, 2022

Cafú, la sorpresa en las competencias de freestyle

Cafú, campeón de Soporte Alterno, estuvo presente en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2022 y llegó hasta la final. “A todos me los he enfrentado en plazas, así que no tengo tanto nerviosismo por ese lado”, dijo a RPP Noticias previo al evento de freestyle en septiembre de este año.

El artista es literalmente nuevo en estas competencias, pero en las plazas es famoso. “Tener talento es bueno, pero sin disciplina no llegas a ningún lado”, comentó a modo de consejo a todos los que desean ingresar al mundo del freestyle. Al dejar en alto el nombre de su plaza, confesó que esta experiencia “le demostrará a la gente que, si yo vine de abajo y pude, todos pueden. Practiquen su humildad”.

La final de la Red Bull Perú 2022 fue de infarto ya que, tras una réplica, Choque, el representante de Tablada (Villa María del Triunfo), demostró todo su talento en la edición en la que regresó el público tras dos años por la pandemia y se coronó campeón.

Pese a quedar en el segundo lugar, Cafú, el también representante del sur de Lima ya está clasificado para la edición 2023, donde ya se perfila como uno de las principales promesas del certamen. Quien también ya aseguró su pase a la edición del próximo año fue Strike, quien venció en el duelo por el tercer lugar a Jair Wong.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.