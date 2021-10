Kian es el ganador del Torneo Clasificatorio y ganó un cupo para la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Kian es la sorpresa. Si bien es la primera vez que está en el formato de la FMS Perú 2022, ya tiene conocimiento sobre lo que es estar parado en una tarima demostrando su talento y rapidez mental.

Enrique Chumpitaz -su nombre verdadero- asegura que para esta Jornada 1 “los ascendidos van a dar lo propio”. Tras haber ganado el Torneo Clasificatorio, el freestyler ve con buenos ojos su camino en este evento.

En conferencia de prensa, Kian conversó con RPP Noticias sobre las expectativas que tiene para la batalla contra Vijay Kesh en la FMS Perú 2022, teniendo en cuenta que su compañero ya viene con una temporada de ventaja.

“Vijay es un nivelazo, aparte de que con público él tiene más conexión porque es carismático, pero también sé que estoy ahí por algo. La expectativa que tengo es la mejor. La batalla puede estar igualada. Sí sé que voy a disfrutar esta experiencia, así gane o pierda me voy contento, siempre hare lo mejor, demostraré lo que sé hacer”, comentó.

Kian hará su debut en la FMS Perú 2022 enfrentándose a Vijay Kesh en la Jornada 1 que se realizará el domingo 10 de octubre. | Fuente: RPP Noticias

Kian hará su debut en la Jornada 1 de la FMS Perú 2022

Ni bien salió campeón del Torneo Clasificatorio donde logró un puesto en la FMS Perú 2022, la organización reveló que Kian se enfrentará a Vijay Kesh y, tras conocer cómo es el formato FMS, el freestyler comenta cuáles son los modos en los que mejor se desempeña:

“Hay dos puntos en el formato que me gusta, el 4x4 y el hard mode, eso de que me den palabras cada 5 segundos me motiva”, agregó.

Por otro lado, Kian tuvo sentimientos encontrados en el Tornero Clasificatorio ya que se enfrentó a sus amigos, pero él quería ganarlo. “Ese era el reto y lo hice. Para ese torneo practiqué, ahora practico y seguiré practicando para dar un buen papel”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.