Gianluca Lapadula anunció lanzamiento de su libro autobiográfico titulado "Lapadula: mi historia, mis goles, mi sangre". | Fuente: Composición

"Lapadula: mi historia, mis goles, mi sangre" es la autobiografía de Gianluca Lapadula, el delantero de la Selección Peruana. Tras su anuncio en las redes sociales, este libro llegará a todas las librerías a partir del 19 de julio con un precio de S/ 49.00, y que a partir de este miércoles 8 de junio contará con una preventa especial.

Las personas que accedan a esta compra adelantada, podrán participar del sorteo para conocer a su ídolo el sábado 25 de junio, en el marco de un evento exclusivo en Plaza Norte. Para participar deberán inscribirse con su ticket de compra en el siguiente link del Penguin Random House Grupo Editorial hasta el viernes 24 a las 12:00 pm.

Serán 400 los ganadores quienes además de tomarse una foto con Lapadula, recibirán un poster gigante autografiado por él.

¿De qué trata el libro de Gianluca Lapadula?

El libro "Lapadula: mi historia, mis goles, mi sangre" relatan con voz personal e íntima el nacimiento de una vocación indoblegable de Gianluca Lapadula dedicada al fútbol. Los vaivenes entre Italia y el Perú, las prácticas en la niñez y juventud, los primeros goles fundamentales, la experiencia de los fracasos y éxitos, así como la adopción de una patria redescubierta son algunas de las anécdotas y vivencias que el lector podrá conocer.

Esta edición llega acompañada de imágenes personales de sus inicios como jugador, así como de su fuero más íntimo. La autobiografía de Gianluca Lapadula expresa con emoción los recuerdos de un deportista que ha convertido su entrega por el equipo peruano en su marca personal. Un atleta cuyo sacrificio sobre el césped ha contagiado de emoción e ilusión a todo un país, y lo han convertido en ejemplo de mixtura, integración y orgullo para todos los peruanos.

Gianluca Lapadula anunció que lanzará un libro de su vida, sus goles y su historia. | Fuente: Twitter

Sobre Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula Vargas (Turín, 7 de febrero de 1990) es un futbolista ítalo-peruano. Juega como delantero en el Benevento Calcio de la Serie B de Italia. Ganó su popularidad y el cariño del pueblo peruano al defender su deseo de querer jugar por la selección blanquirroja y entregarlo todo en la cancha.

El deportista tuvo un rol protagónico en la victoria de Perú por 2-0 ante Paraguay, resultado que selló el pase de los dirigidos por Ricardo Gareca al repechaje contra Australia rumbo al Mundial Qatar 2022. 'Lapagol' (5') anotó el primer gol ante los guaraníes en el arranque de las acciones.

"Muy pronto mi historia llegará a manos de todos los peruanos. Mis inicios como jugador, mis primeros retos, los éxitos, los fracasos", señaló en sus redes sociales. "Mi amor por el Perú. Mi historia, mis goles, mi sangre", agregó Lapadula que debutó en la Selección Peruana en la derrota ante Chile, en Santiago, el 13 de noviembre del 2020.



Gracias a sus buenas actuaciones, el aún atacante de Benevento de Italia se ganó un puesto como titular en Perú, donde anotó tres goles en las Eliminatorias Qatar 2022 y en la última Copa América en Brasil.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.