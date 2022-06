Gleycy Correia, excandidata a Miss Brasil, falleció tras estar dos meses en coma. | Fuente: Instagram / Gleycy Correia

Gleycy Correia, semifinalista de Miss Brasil 2018, falleció el lunes 20 de junio, a los 27 años. La excandidata estuvo por dos meses y medio en estado de coma, el cual habría sido provocado por complicaciones producto de una cirugía a las amígdalas.

Según informaron familiares de Gleycy Correia, ella se pasó por una cirugía a las amígdalas, después de que detectara una masa blanca en su garganta. A los cinco días, sufrió una hemorragia en la zona operada y fue a un centro de salud. Allí, le dio un paro cardiaco y quedó en estado de coma.

La familia de Gleycy Correia denuncia negligencia

Según Douglas Correia, hermano mayor de Gleycy, tras la operación, ella no podía pasar los alimentos, ni siquiera los más blandos, y que cuando se comunicó con la secretaria del médico que la operó, no obtuvo las respuestas que buscaba, por lo que alegan que no hubo un seguimiento postoperatorio.

A raíz de ello, la familia de la modelo ha denunciado al médico que la vio, y también al centro médico donde fueron a solicitar atención médica.

Reacciones tras la muerte de Gleycy Correia

Las reacciones tras la muerte de la modelo y empresaria Gleycy Correia no se han hecho esperar. Uno de los primeros en dar la noticia, fue Jak Abreu, pastor de la iglesia frecuentada por la excandidata de belleza.

“¡Dios escogió este día para recoger a nuestra princesa! ¡Sabemos que la añoranza será inmensa! ¡Pero ahora iluminará el cielo con su sonrisa! A todos los que oraron, ¡muchas gracias! ¡Que el Señor recompense cada oración de amor y todos estos días juntos! ¡Cumplió su propósito y dejó su legado de amor en nosotros!”, escribió el pastor en su cuenta de Instagram.

En tanto, la página Miss Brasil, en Instagram escribió: “Gleycy siempre será recordada por su iluminada belleza, alegría y empatía demostrada en su proyecto social, al haber devuelto la autoestima a tantas mujeres que enfrentaron el cáncer de mama, rediseñando la areola mamaria de forma gratuita”.

