Jaze (Perú) y Papo (Argentina) son la dupla confirmada para la God Level All Stars 2vs2. | Fuente: Composición

El último martes se dio la noticia de que Zasko Master (España) no formará parte de la God Level All Stars 2vs2 lo que ya no sería dupla de Jaze en esta competencia. Sin embargo, la empresa reveló quién será el compañero para el freestyler peruano: el argentino Papo.

Ambos tienen gran técnica, flow y métricas por lo que son un dúo que amenaza a las otras parejas que están en el evento.

Cabe resaltar que la God Level All Stars 2vs2 ya tuvo diferentes formatos y, como se recuerda, en la edición del 2019, los considerados mejores freestylers del mundo, Chuty y Aczino, salieron campeones.

Fecha y hora para ver la God Level All Stars 2vs2

El viernes 8 de abril se llevará a cabo la God Level All Stars 2vs2. La cita es desde las 4:00 p.m. (hora peruana). El evento será en vivo en el Movistar Arena de Bogotá.

Los equipos para la God Level All Stars 2vs2

1. Jaze (Perú) - Papo (Argentina)

2. Chuty (España) - Marithea (Colombia)

3. Blon (España) - Rapder (México)

4. Nekroos (Perú) - Skone (España)

5. Skill (Perú) - MP (Argentina)

6. Cacha (Argentina)- Metalingüistica (Chile)

7. Valles T (Colombia) - Nitro (Chile)

8. Skiper (México) - Acertijo (Chile)

9. Yartzi (Puerto Rico) - SNK (Costa Rica)

10. Mecha (Argentina) - Gazir (España)

11. Sweet Pain (España) - Letra (Venezuela)

12. Lancer Lirical (Venezuela) - Éxodo Lirical (República Dominicana)

13. Stuart (Argentina) - Teorema (Chile)

14. Klan (Argentina) - Mnak (España)

15. Stick (Perú) - RC (México)

16. Lobo Estepario (México) - Kaiser (Chile)

