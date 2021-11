Nekroos y Skone serán dupla en la God Level All Stars 2vs2 que se realizará el próximo año. | Fuente: Composición

Tercera dupla confirmada. Nekroos y Skone serán dupla en la God Level All Stars 2vs2. Ambos se han visto las caras innumerables veces y esta vez tendrán que trabajar de la mano para demostrar que son el dúo dinámico.

El peruano y el español ya se han enfrentado en otra God Level 2vs2 y fue uno de los enfrentamientos más famosos en la historia del freestyle.

En esa época, las duplas eran Jaze y Nekroos (Perú) vs Skone y Chuty (España) en octavos de final del evento realizado a inicios del 2020 en el país europeo. En esa batalla, el equipo peruano dejó en alto el nombre de nuestro país respondiendo a los ataques, haciendo punchlines y devolviendo las rimas, sin embargo, fue el team español quienes se llevaron la victoria.

Ahora, Nekroos y Skone lucharán por ganar esta God Level All Stars 2vs2 que sea realizará el próximo año.

Otro peruano en la God Level All Star 2vs2

Skill hará su debut en la God Level All Stars 2vs2 en su edición del 2022. El peruano se unirá por primera vez con el argentino MP para este evento y, como es de conocimiento, el ‘10’ de la plaza tiene un flow agresivo mientras que su compañero es un genio de las métricas.

Este evento se llevará a cabo en febrero y marzo del próximo año y aún no hay más detalle de lo que será. Aparte de Skill y MP, también hay otra dupla confirmada: Mecha (Argentina) y Gazir (España).

Cabe resaltar que la God Level All Stars 2vs2 ya tuvo diferentes formatos y, como se recuerda, en la edición del 2019, los considerados mejores freestylers del mundo, Chuty y Aczino, salieron campeones.

