Martín Caparrós, Natalia Sobrevilla, Moisés Naím y Michael Reid charlarán en el Hay Festival Arequipa 2021. | Fuente: Composición (Hay Festival Arequipa 2021)

El Hay Festival Arequipa 2021 reunirá este viernes al periodista y escritor Martín Caparrós (Argentina), el periodista Moisés Naím (Venezuela), la historiadora Natalia Sobrevilla (Perú) y el periodista Michael Reid (Reino Unido) para una conversación con la también periodista Jacqueline Fowks (Perú) sobre la realidad latinoamericana.

La charla, que lleva como título "Polarización, protestas y futuro en América Latina", busca comprender y dialogar acerca de la complejidad de los procesos sociales que se suceden en nuestro continente. Un evento totalmente gratuito que requiere una previa inscripción en el siguiente enlace: www.hayfestival.com/arequipa.

Este encuentro de destacados intelectuales se produce a propósito de la turbulencia política que ha presenciado América Latina en tiempos recientes, con numerosas protestas y movimientos sociopolíticos, producto quizá de la herencia histórico-colonial común, que ha desembocado en la enorme mayoría de los casos en sociedades muy polarizadas, con elevados niveles de pobreza y desigualdad agravados por la pandemia.

La cita es el 5 de noviembre, a las 12 m., a través de la plataforma virtual del Hay Festival Arequipa 2021.



Invitados especiales



La programación del evento cuenta con nombres de la talla de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, el británico Ken Follett, el premio Nobel de Economía Paul Krugman y el historiador israelí Yuval Noah Harari, entre otros destacados literatos.

Además, el Hay Festival Arequipa 2021 reflexiona sobre la historia bicentenaria y la actualidad del Perú con panelistas nacionales como el expresidente Francisco Sagasti o la cantante y compositora Susana Baca.

