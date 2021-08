Jaze dio positivo a COVID-19 y da detalles de su estado de salud: "Estaré listo para la FMS Internacional". | Fuente: Instagram

El freestyler peruano Jaze anunció mediante sus redes sociales que contrajo la COVID-19 y por ese motivo no dará su concierto en México ya que se encuentra aislado en su casa.

Por ese motivo, compartió un mensaje con sus fanáticos y seguidores donde contó cómo evoluciona su salud. “Pasaba para avisar que esta semana ha sido medio complicada porque estoy con COVID. Estoy recuperándome y estaré listo para la FMS Internacional”, se le escucha decir.

Asimismo, Jaze agregó que su concierto en México se postergará para el 28 de octubre y pidió disculpas a sus fans en el país azteca por no poder estar con ellos en la fecha programada.

“El domingo viajaba y no puedo, tenía un Meet & Greet con la gente porque iba a hacer mi concierto en México en el Foro Indie Rock, pero el M&G se posterga al 15 de septiembre y el concierto para el 28 de octubre. Ahí nos vemos”, concluyó.



Jaze y la música



“El Jaze artista está en los dos, voy con la misma esencia. Siempre me meto como artista, no como deportista”, dice el músico. “Haber conocido el rap hizo que yo fusione lo que yo tenía como influencia del rock, reggae, y todo eso es gracias a mi papá que es músico”, contó a RPP Noticias.

Teniendo como influencias a The Beatles, Jaze planea hacer lo mismo que sus ídolos. “Ellos no han hecho solo rock, hicieron más y eso me gustó. Hicieron mil cosas diferentes, pero eran ellos”.

Es por eso de que no encontraremos al competidor o al freestyler porque éstos los conoció en el 2015 y la música desde que nació. “Mi papá ponía en la barriga de mi mamá la música de The Beatles”, nos cuenta entre risas.

Con solo 21 años, Jaze es un gran referente en la escena y el pasado 21 de julio, dio un concierto con público en La Cúpula de las Artes y confesó que tuvo sentimientos encontrados. Aquí no solo interpretó sus temas, sino que hizo freestyle, he ahí la conexión de sus dos pasiones.

“Seré un ancianito haciendo freestyle, es una manera de desahogarte, a veces dices cosas que cuando no piensas en nada y es increíble, eso tiene magia”, sostuvo.

