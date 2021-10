Jaze lanzó su primer disco llamado "Personalidad 7" y tiene una mezcla de sonidos y estilos. | Fuente: Instagram / Jaze

Juan Carlos Iwasaki La Puente, más conocido como Jaze, se ha convertido en uno de los mayores exponentes del freestyle en nuestro país. El rapero ha tenido una evolución artística y ahora se ha adentrado al mundo de la música con el lanzamiento de su primer disco llamado "Personalidad 7".

Este nuevo proyecto que nació en cuarentena y con el que inicia su nueva faceta como cantante, ha sido una montaña rusa de emociones y estilos. También marca un nuevo enfoque en su carrera que hará que deje un poco de lado el mundo de las batallas y otros torneos de freestyler.

En conferencia de prensa, Jaze reveló el significado del nombre de su nuevo disco y lo que quiere comunicar con sus canciones. Además, asegura que el mundo de las batallas se ha vuelto un ambiente muy tóxico.

"La personalidad número 7 del eneagrama es el entusiasmo, el positivismo y la espontaneidad. También representa el querer hacer de todo un poco, algo característico del disco, ya que no hay un único género definido, sino que se varía mucho inclusive dentro de las canciones. No se encasilla en un solo estilo ni se sigue una misma línea, se exploran muchos ritmos y estilos diferentes conservando una misma esencia", indicó.

Jaze también se refirió a las batallas en la actualidad y cómo es que se están llevando. El rapero prefiere el estilo libre a estar batallando pues el ambiente se ha vuelto muy tóxico respecto al público que critica mucho cuando no están de acuerdo con algún resultado.

"El freestyle es lo que me ha catapultado, pero yo con las batallas no me conecto hace mucho tiempo. La toxicidad no es con los competidores, más es el público. Me da pena que se haya perdido el disfrute del arte del rapeo, cuando uno pierde es el enemigo, el peor y lo hatean todos. No quiero ser jurado nunca, porque siempre te van a odiar por las decisiones que toman. Me da mucha pena que se haya vuelto todo a mucho odio", respondió ante la consulta de RPP.

Finalmente Jaze indicó que su mayor sueño es tocar en grande y llevar un show variado para que sus fans sepan que él puede hacer mucho y no solo rap. Esto es algo que lo motiva y va a trabajar muy duro para seguir creciendo con su carrera musical.

Set list de "personalidad 7":

1. Persnalidad 7

2. Versus

3. Donde está

4. Avión amarillo

6. Perdón

7. Safari

8. 403

9. Al mango

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.