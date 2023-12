La moda de luto: estas son las personalidades que murieron este 2023

Diseñadores, modelos y actores que pertenecieron a la industria de la moda nos dejaron este año y con ello queda un vacío difícil de cubrir. Diversas personalidades de la industria peruana comentan sobre estas tristes partidas.

Quedar en el recuerdo o relegado en el olvido. ¿Cómo se puede marcar historia para vivir por siempre? Este 2023 fue un año importante para la industria de la moda en el mundo: hubo avances en la lucha por la sostenibilidad, altos directivos dejaron sus cargos y nuevos talentos asumieron roles importantes, la inteligencia artificial ocupó un espacio relevante en el rubro y perdimos a diversos referentes que han cambiado el curso de la historia de la moda.

Estos últimos, entre modelos, diseñadores y actores, merecen ser recordados por siempre. Con una mirada fresca y cercana, diversas personalidades de la industria de la moda peruana nos comparten sus apreciaciones y la importancia de estas lamentables partidas.

Paco Rabanne será recordado como el metalúrgico por sus innovadoras piezas. | Fuente: EFE

Paco Rabanne (3 de febrero 2023)

La muerte es un cambio de estado que sólo te lleva por dos caminos: el recuerdo eterno o el olvido. Considero que Paco Rabanne está relacionado con el primer camino, pues dejar un legado eterno lleno de arte en nuestros corazones no tiene precio. Crear bolsos, calzados, esculturas, botones, bordados, gafas, pendientes, vestidos, trajes de baño, perfumes y hasta vestuarios para producciones cinematográficas, habla de un ser multifacético que expande arte. Es impresionante tanta creación que dejó en este recorrido por el mundo y desde otro plano sigue existiendo para todos nosotros. Deseo que su esencia siga marcando tendencia a través de los años y que tu recuerdo sólo sea eterno.

- Escribe la diseñadora Analí Romero.

Mary Quant siempre será recordada como la madre de la minifalda. | Fuente: AFP

Mary Quant (13 de abril 2023)

La discusión sobre quién inventó la minifalda siempre ha sido algo controversial en el mundo de la moda (estamos los que nos inclinamos por André Courrèges). Aunque no hay duda de que quien la popularizó y logró generar todo un lenguaje alrededor de ella fue Mary Quant, diseñadora que dejó este plano en abril de este año.

Hablar de Mary Quant nos lleva inevitablemente a la década del 60, al “swinging London”, y al momento en que la moda celebró la juventud de manera más explícita, donde las siluetas más acartonadas y restrictivas de los años 50 daban lugar a unas que emanaban libertad, tanto de manera física como de manera metafórica. Recordemos siempre que la moda es un lenguaje y que en ese momento el movimiento por los derechos de la mujer comenzaba a cobrar más fuerza. Si bien al mencionar a la diseñadora pensamos en esta prenda que fue transformándose bajo su mando -yendo de ser una pieza por encima de la rodilla a una que llegaba a mitad del muslo-, Quant también tiene otros logros dentro de la moda: haber experimentado con textiles poco tradicionales, haber creado una verdadera experiencia de compra en su tienda en Chelsea y, hasta haber lanzado una línea de maquillaje bajo su nombre que sigue en venta hasta el día de hoy.

- Escribe el diseñador Roger Loayza

Jane Birkin, cantante y modelo, inspiró el famoso bolso de la marca Hermès. | Fuente: Vogue

Jane Birkin (16 de julio 2023)

La moda es un arte aplicado que se alimenta mucho de su entorno y que, cuando revisamos épocas pasadas, nos ayuda a comprender qué sucedía en ese momento. Entre las cosas que nos puede revelar, están los personajes que fueron venerados por la cultura popular. Jane Birkin fue un gran ejemplo de esto último: un vehículo de la moda, pero a la vez uno de esos tantos agentes de “retroalimentación” sin los que la moda tampoco podría existir.

Convengamos que la moda es creada por los diseñadores o directores creativos de cada marca o casa, pero la manera cómo ésta es utilizada e interpretada por el usuario final casi siempre logra tener impacto en la siguiente temporada. La carrera musical y actoral de Jane Birkin ayudaron a que cada paso estilístico que diera fuera noticia, pero es importante recordar cómo quizá su mayor contribución al mundo del diseño se dio por un tema más cotidiano y más alejado de los flashes. Fue de la necesidad como madre joven con un estilo de vida ocupado, en donde la frustración de no encontrar un bolso en el que quepa todo lo necesario para su día a día haya sido escuchada por un ejecutivo de Hermès, con quien coincidió en un avión y quien mandó a crear la cartera que hoy lleva su nombre. Jane Birkin fue uno de estos íconos de la moda que marcó la pauta con su estilo personal, alguien que influyó en la estética occidental simplemente por permitirse ser ella misma. Esto es algo que podemos rescatar de ella para siempre.

- Escribe el diseñador Roger Loayza

Angus Cloud fue protagonista en la serie 'Euphoria'. Tras su éxito, lo comenzaron a considerar como imagen de distintas marcas de moda. | Fuente: AFP

Angus Cloud (31 de julio 2023)

Al ser Angus Cloud un personaje de ‘Euphoria’, fue un objetivo para muchas marcas que buscaban un perfil no tan clásico, como muchos de sus compañeros de reparto. Se buscaba rostros nuevos para colocar en el ‘front row’. Creo que, en el 2022, luego de la emisión de la segunda temporada en la que Angus Cloud tiene gran protagonismo, fue que más marcas lo llamaron. En el Nuew York Fashion Week estuvo en primera fila para Coach, AMI, y cómo olvidar el momento en el que come ‘Cheetos’ al lado de Megan Thee Stallion, que fue muy a su corriente. Si bien pertenecía al mundo de la moda, lo estaba haciendo a su manera.

En los looks que tenía siempre mostraba el estilo despreocupado que tenía y se relucía en las fotos y en los desfiles. Luego de su muerte, me hubiese gustado ver más apoyo por parte de estas marcas hacia él como artista y sobre las luchas que tuvo que pasar, sobre todo por los problemas de salud mental. Definitivamente, antes de estar en los ‘front row’, ya tenía una estética californiana, skater, relajada y creo que hubiese construido un estilo muy particular digno de admirar.

- Escribe la comunicadora Andrea Quiñoñes

Davide Renne falleció a los 46 años, a pocos días de haber asumido la dirección creativa de Moschino. | Fuente: Instagram @daviderenne

Davide Renne (10 de noviembre)

La fotografía que comenzó a circular en redes sociales cuando partió Davide Renne era un retrato suyo abrazando a su perro galgo. Quizá esto sea lo menos relevante a destacar de su corta carrera en la industria de la moda (tan solo veinte años de creación en los que trabajó para Gucci y finalmente en Moschino), pero no tengo dudas que toda persona que ame a los animales, estará siempre del lado correcto de la historia.

Nacido en Toscana, el diseñador de 46 años asumía el reto más importante de su carrera: llevar las riendas de la firma Moschino. No logramos ver el trabajo que comenzaba a gestar, pero si indagamos un poco en su registro digital, podemos destacar la pasión que sentía por la moda pasada: el trabajo de Vivienne Westwood, el estilo de Jane Birkin, la música de Cher y David Bowie. Y es que el camino que uno se hace en la moda se alimenta de la cultura que aprecia y siente. Esa enseñanza me deja Renne.

- Escribe la periodista Andrea Cáceres