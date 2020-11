Hay Festival Arequipa 2020, conversación entre Leila Guerriero y Sabina Urraca, moderada por Jorge Turpo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

La periodista y escritora argentina Leila Guerriero participó en el Hay Festival Arequipa 2020 en una conversación con la escritora española Sabina Urraca donde compartieron las experiencias de su labor y dejaron algunos consejos para acercar a los niños y adolescentes al hábito de la lectura.

“Me aterra cuando en el colegio les hacen leer a Kafka. Hay un divorcio entre la realidad que viven los chichos con las grandes obras clásicas de la literatura que supuestamente nos harán mejores”, dijo.

La autora de libros como “Plano Americano” y “Opus Gelber, retrato de un pianista”, recordó que cuando era adolescente leyó Madame Bovary de Gustave Flaubert y no la pasó muy bien porque no la entendía. “Años después la disfruté mucho porque ya venía leyendo un buen tiempo todo tipo de libros, desde historietas hasta eso que algunos llaman mala literatura”, apuntó.

Por su parte, Sabina Urraca, autora de la novela “Las niñas prodigio”, coincidió en que los planes de lectura de los colegios están mal enfocados cuando promueven la lectura obligatoria de clásicos de la literatura en la adolescencia.

“Me asusta un poco pensar que a un adolescente que no ha leído demasiado le dicen que lea El Quijote. Esa obra la vas a disfrutar mucho si has leído antes cosas distintas, pero un adolescente sentirá rechazo y dirá que la literatura no le sirve para nada”, comentó.

Agregó que una buena manera de acercar a los escolares a la lectura es hacerles leer lo que el resto de lectores jóvenes está leyendo. “Se debe crear una especie de comunidad a través de la lectura de los adolescentes y que luego ellos descubran otros caminos que les dé la fuerza y las armas para leer historias más complicadas”.

La conversación entre Guerriero y Urraca se dio en el marco del Hay Diálogos con Cuadernos Hispanoamericanos y fue moderado por Jorge Turpo, editor de RPP Arequipa. Se trata de un proyecto que potencia el conocimiento y el intercambio entre escritores de distintas generaciones y nacionalidades, unidos por una misma lengua y una tradición literaria enriquecida por autores de orígenes diversos a cada lado del Atlántico.