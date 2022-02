Los Chistosos cumplen 29 años | Fuente: RPP Noticias

Los Chistosos, el programa que ha marcado un hito radial en su género, cumple 29 años ofreciendo su particular humor que abarca hechos noticiosos, principalmente sobre el acontecer político, parodiados por Giovanna Castro, Hernán Vidaurre y Manolo Rojas, grandes caracterizadores que han sabido imponer su estilo frente a los micrófonos de RPP Noticias.

El programa está lleno de anécdotas curiosas, emotivas y, por supuesto, chistosas que valen la pena compartir. Giovanna Castro, por ejemplo, recuerda con nostalgia la visita de Óscar Avilés, símbolo de nuestra música criolla, reconocido y recordado por más de una generación como "la primera guitarra del Perú".

LA ANÉCDOTA DE GIOVANNA CASTRO

En aquella ocasión, la imitadora sorprendió a su invitado especial con un obsequio, luego de quedar admirada por su indiscutible talento musical. "Yo admiraba mucho esa capacidad de tocar esa guitarra, es un arte ver esas manos privilegiadas que él tenía. Tuve el honor de estar con él y regalarle unas cuerdas de guitarra", contó.

Giovanna dijo sentirse contenta y orgullosa de pertenecer "al primer programa de humor político radial del Perú", que cuenta con miles de oyentes y fanáticos que ha ido ganado durante estos 29 años. También agradeció de manera especial al legendario humorista y exintegrante de Los Chistosos, Guillermo Rossini, por haberla llamado hace 17 años para ser parte de este espacio humorístico.

"Los Chistosos es un programa histórico, ya es una leyenda o programa de culto. Estoy contenta y agradecida con Guillermo Rossini, quien fue el que me invitó a pertenecer al programa. Estoy orgullosa de trabajar con este grupo humano espectacular", añadió.





LA ANÉCDOTA DE HERNÁN VIDAURRE

Otra curiosa anécdota fue compartida por Hernán Vidaurre. Ocurrió durante uno de los aniversarios del programa y tuvo como protagonista al recordado exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, quien hizo un regalo especial a todo el equipo del programa, dando muestra de su inolvidable espíritu criollo.

Tuvo la amabilidad y la gentileza de preguntar qué nos gustaría comer, porque en esa época promocionaba una feria de comida. Él era de buen diente, nos envió a la radio arroz con pato y ceviche, todos comimos en la cabina, incluyendo el equipo de producción y 'Chiqui' Porras. Era un chiste, no sabíamos qué hacer con tanta comida. Para mí, esa ha sido una de las experiencias más divertidas", comentó el humorista.

PROGRAMA ESPECIAL

Los Chistosos cumplen un año más alegrando las tardes de todos los peruanos y celebrarán su aniversario 29 con un programa especial, el lunes 14 de febrero a partir de las 4:00 pm. Serán dos horas en las que Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro demostrarán juntos a sus invitados, porque sus seguidores se rinden ante el humor y la sátira de este querido trío de la diversión.

"Estoy emocionado por porque estamos cumpliendo 29 años, todo un récord en la radio. Este lunes 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y día de 'Los Chistosos', vamos a celebrar a lo grande con invitados especiales, regalos sorpresas para los oyentes. Va a ser un día fabuloso". agregó Vidaurre.

