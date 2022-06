"Zavrosura" presentará un show por el Mes de la Cultura Afroperuana. | Fuente: Difusión

Con un repertorio cargado de sentimiento y tradición y para celebrar el Mes de la Cultura Afroperuana, el cual tiene como día central de celebración el 04 de junio en honor a Nicomedes Santa Cruz, reconocido poeta, decimista, periodista e investigador del patrimonio cultural inmaterial afroperuano, habrá una serie de conciertos en vivo para celebrar esta fecha.

Como primer espectáculo, se presentará el concierto ‘Zavrosura’ a cargo de la agrupación ‘Zav’, quienes mostrarán una fusión que nutre al oído y los pies por igual. Además, tocarán temas de su disco 'El negrotismo ilustrado' y su último single 'Estaba a punto de irme'.

Continuando con la programación para celebrar el Mes de la Cultura Afroperuana, la agrupación ‘Ambiente Criollo’, compuesta exclusivamente por mujeres, pondrán en escena el concierto ‘Afrolive’. Ellas han seleccionado un repertorio con temas propios y de otros artistas como: Chabuca Granda, Alicia Maguiña, Victoria Santa Cruz y más.

Estas fechas de conciertos se organizan en favor de la promoción y reconocimiento del aporte y contribución de la cultura afroperuana en nuestra historia.

Cromograma por el Mes de la Cultura Afroperuana

ZAVROSURA



Miércoles 08 de junio – Surco (7:30 p. m.)

Martes 14 de junio – Pueblo Libre (7:30 p. m.)

Jueves 16 de junio – Los Jardines (SMP) (7:30 p. m.)

Miércoles 22 de junio – San Juan de Lurigancho (7:30 p. m.)

AFROLIVE



Miércoles 15 de junio – San Juan de Lurigancho (7:30 p. m.)

Viernes 17 de junio – Surco (7:30 p. m.)

Sábado 18 de junio – Cultural Station (Miraflores) (5:30 p. m.)

Martes 21 de junio – Los Jardines (SMP) (7:30 p. m.)

Jueves 23 de junio – Pueblo Libre (7:30 p. m.)



