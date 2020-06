"La Foquita: El 10 de la Calle" hizo historia en el cine peruano al ser la primera película con un elenco mayoritariamente afroperuano. | Fuente: Lfante Films

Estados Unidos atraviesa una protesta movilizada por el asesinato de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin. El mundo ha puesto la atención nuevamente en el racismo que viven día a día los ciudadanos afrodescendientes, aunque… no se sabe si, esta vez, irá más allá de compartir un cuadrado negro en las redes sociales.

¿Cuánto durará la atención hacia este reclamo justo? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, es importante reflexionar en cómo los estadounidenses reflejan a la comunidad de afroamericanos hacia el mundo, así como el largo recorrido que tiene el Perú por delante, pese a haber marcado un precedente con la primera cinta con un elenco mayoritariamente afroperuano.

Hoy 4 de junio, en el Día de la cultura afroperuana, RPP Noticias conversó con Anaí Padilla, Sofía Carillo y Ebelin Ortiz, tres mujeres afroperuanas del cine y medios de comunicación.

Así analizamos cómo la representación afrodescendiente entre dos sociedades distintas: la peruana, que no se considera tan racista, pero donde el cine y televisión demuestran lo contrario, y la estadounidense, donde se visibiliza frontalmente la discriminación.

Al referirnos al racismo es necesario hablar de las distintas manifestaciones en las que predominan estas prácticas discriminatorias, según explica la periodista Sofía Carrillo. Se puede dividir entre tres espacios: familiar, laboral y social.

LA REPRESENTACIÓN AFROPERUANA IMPORTA

La conductora de televisión considera que ver las diversas historias es una forma de conectarse con otros que también viven la discriminación, exclusión y burla en el mundo. “Para nosotros es tan importante reconocernos como hijos e hijas de una diáfora africana que fue arrancada de su tierra África”, detalla.

Observar cómo se representa a los afroamericanos en el cine y televisión estadounidense es un acontecimiento que el mundo celebra, sin embargo, no necesariamente se busca seguir este mismo camino. “Es difícil encontrar aquí proyectos que nos hablen específicamente de estos temas. Además, orientados a la comunidad afroperuana”, opina Anaí Padilla.

Entre los títulos más destacados, aparece “Coraje”, de 1998, basada en la vida de la activista social María Elena Moyano. Unos años antes, reluce “Juliana” (1989) con una protagonista afroperuana. Y si vamos más atrás nos topamos con “Matalaché”, aunque no brilla como el resto, debido a que Rafael Cabrera tuvo que pintar su piel para interpretar a un esclavo.

Todas tienen algo en común: se contaron hace más de 20 años en el Perú. ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo? Recientemente, “La Foquita: El 10 de la Calle”, estrenada a inicios del 2020, hizo historia en el cine nacional. “Obviamente ha roto esquemas al tener un elenco en el 80% afrodescendiente”, detalla Anaí Padilla, protagonista de la obra teatral “Lucha Reyes”.

“Todavía estamos en deuda a desterrar los estereotipos racistas que se dan entorno a la presencia de poblaciones históricamente discriminadas en la producción audiovisual”, refiere Carrillo sobre la representación afroperuana en las producciones nacionales. “Estamos hablando de cine y televisión, más allá de que haya unos avances a nivel de cine”.

Definitivamente, el racismo en Estados Unidos no se da de la misma forma que en el Perú. “Aquí el racismo es asolapado. Por lo tanto, cuando hay una respuesta a una acción racista, puede sonar hasta disonante”, expresa Ebelin Ortiz a RPP Noticias. Aquella discriminación por debajo de la mesa también se traduce en la poca presencia de afroperuanos en los medios.

Para Sofía Carrillo, no se puede soslayar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las producciones fílmicas. Por su parte, Anaí Padilla, tiene en mente a quiénes tienen los más pequeños como referentes y asegura que “si veo la televisión y solo veo mujeres blancas de tal estereotipo, entonces obviamente yo no me siento parte”.

‘BLACKFACE’ EN EL SIGLO XXI

Perú es un país que no se considera tan racista, mientras que un blackface —en la televisión peruana— de personas afroperuanas o indígenas sigue causando gracia entre miles de televidentes.

“Entristece ver lo que pasa a miles de kilómetros de casa, pero avalan un programa de televisión donde haya un cómico que tiene como personajes centrales a una mujer andina que minimiza y un personaje afroperuano que también lo pone como un delincuente”, manifiesta Ortiz sobre una práctica que estuvo normalizada en Estados Unidos hasta 1960.

Cabe recordar que, el blackface no solo se ha mostrado en la televisión peruana, sino que también dio un salto breve por el teatro y el cine. Ambas son producciones nacionales que se hicieron hace un par de años.

En un episodio de "Querida gente blanca" se critica la presencia del blackface en una fiesta universitaria, debido a que está prohibido en la actualidad. | Fuente: Netflix

“No podemos seguir haciendo un blackface cuando hace décadas ha sido cuestionado o rechazado en sociedades que siguen siendo racistas como la norteamericana”, reclama Carrillo. “Pero en un país como este, que se dice no ser tan racista, el blackface su justifica y es motivo de burla, y ha pasado por los medios de comunicación con total impunidad”.

Cuando los afroperuanos reclaman por un trato justo de respeto y empatía siempre enfrentan la barrera de la tan llamada “exageración”. Es decir, para muchos peruanos, ser racista no es una exageración, pero rechazar el racismo sí lo es.

“Acá no es tan frontal (como en EE.UU.). Entonces, cuando ves la respuesta de la comunidad afroperuana ante una situación de racismo nos toman como que estamos exagerando. Podría decir que eso es mucho peor”, comenta Ortiz.

Existe una falta de conciencia, sumado a las actitudes racistas mostradas en señal abierta, poca representación y la ignorancia de los que no buscan ver más allá de sus narices. A estas alturas, que vivimos con algunos temas más presentes por las redes sociales… “Aun así, la gente siempre cree que nosotros somos los exagerados”, concluye Anaí Padilla.

"El infiltrado del KKKlan", dirigida por Spike Lee, explora la vida de un policía afroamericano, quien no es aceptado entre sus colegas, y se encomienda la misión de desmantelar un grupo local del Ku Klux Klan. | Fuente: Focus Features

AFROAMERICANOS ANTE EL MUNDO



Para Anaí Padilla, actriz y activista afroperuana, estos días han sido muy duros, porque lo que ha sucedido no significa algo nuevo. Considera lamentable que tengan que darse situaciones como el asesinato de George Floyd en Estados Unidos para alzar la voz en protesta.

“Eso no ha destapado nada, es nuevamente decirle al mundo que esto lo vivimos todos los días. Todos los días nos matan. En esta sociedad tan desigual, yo vivo, como mucha gente negra en el mundo, como si tuviera una rodilla en el cuello”, asegura.

Para comprender la coyuntura actual en EE.UU., también hay que mirar hacia el gobierno dirigido por Donald Trump. “Un gobierno que no ha asumido un liderazgo en contra de estas prácticas discriminatorias y racistas, al contrario, podemos decir que las fomenta”, explica Sofía Carrillo.

“Hay una contradicción de Estados Unidos: visto como uno de los grandes ejemplos de democracia y con una situación de exclusión, racismo y desigualdad en ese país”, añade.

Con el gran alcance de Hollywood a nivel mundial, la imagen de los afroamericanos —teniendo que empujar una pesada puerta— ha sido cada vez más representada en películas y series, durante las últimas décadas. “Si ves las producciones de Netflix, más de una producción alude a un tema racial y al racismo contra los afroamericanos”, añade Carrillo.

“Así nos ven” es una serie que ha vuelto a cobrar relevancia en estos momentos, ante las movilizaciones de ciudadanos norteamericanos contra el abuso policial y racismo que se vienen dando desde hace unos días.

Otros ejemplos de la plataforma digital también son “Querida gente blanca” o “Pose”. Sobre esta última, la periodista señala que se puede ver una “triple exclusión, por identidad de género, racial, condición socioeconómica, esa discriminación también la viven los afroamericanos en la realidad”.

“Es una población que habla de su historia tal cual. Nosotros no terminamos de hablar de nuestra historia, no queremos desempolvar absolutamente nada”, comenta la actriz peruana Ebelin Ortiz.

EL DATO

En medio de las protestas por George Floyd, puedes conocer más sobre el racismo sistémico y el conflicto social en Estados Unidos a través de algunos contenidos en Netflix: