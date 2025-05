Miss Mundo 2025: ¿Cuáles son los países que no participan del certamen de belleza y por qué?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para la edición 72 de Miss Mundo 2025, que se celebrará el 31 de mayo en Hyderabad, India, varios países han anunciado su retiro del certamen por diversas razones. A continuación, se detallan los países que no participarán y los motivos conocidos:

¿Qué países se retiran y no participarán en Miss Mundo 2025?

1. Costa Rica

La representante de Costa Rica era Fabiola Vindas, quien ganó el Miss Señorita de su país el año pasado por lo que tenía el pase directo al certamen de belleza. Sin embargo, la organización nacional, Reinas de Costa Rica, perdió la franquicia del Miss Mundo, dejando así a Vindas y a Costa Rica fuera del concurso.

2. Eslovaquia

Daniela Vojtasová se retiró debido a compromisos académicos.

3. Irak

Irak ha participado en el certamen de Miss Mundo en distintas ediciones, aunque su presencia ha sido intermitente debido a sanciones internacionales y desacuerdos entre los organizadores locales.

4. Macao

Actualmente no tiene representante en el Miss Mundo.

5. Tanzania

La reina de belleza Tracy Nabukeera citó la falta de apoyo del organismo organizador como su principal razón para renunciar. "Después de pensarlo mucho, tomé la decisión de no participar en Miss Mundo 2025. No fue una decisión fácil, pero debido a la falta de apoyo, comunicación adecuada y preparación adecuada por parte de la organización responsable, ya no me sentía lo suficientemente preparada ni capacitada para representar a Tanzania en un escenario tan global", afirmó.

*Aparte de los países mencionados, Lesoto, Liberia, Marruecos, Noruega y Uruguay también se retiraron de esta edición del Miss Mundo 2025.

Miss Inglaterra abandona Miss Mundo 2025, pero ya tiene reemplazo

Milla Magee, de 24 años y representante de Inglaterra, anunció su renuncia al certamen Miss Mundo 2025 tras denunciar haber sido tratada como un "objeto" para entretener a patrocinadores masculinos. Con esta decisión, se convirtió en la primera candidata en abandonar oficialmente la competencia en la historia del certamen.

En declaraciones al medio británico The Sun, Magee afirmó: “Me hicieron sentir como una prostituta”. Según relató, desde su llegada a India a inicios de mayo, todas las participantes fueron obligadas a mantener el maquillaje intacto las 24 horas del día y vestir con ropa elegante incluso durante el desayuno, en una rutina similar a la de otros concursos de belleza.

No obstante, lo que terminó por motivar su salida fue una cena formal en la que, según la joven, las concursantes fueron ubicadas por parejas junto a empresarios varones, con el propósito de “entretenerlos” como gesto de agradecimiento por su inversión en el evento.

"No vine aquí para esto. Nos hacían sentar como monos, sin la posibilidad de hablar de nuestras causas sociales. Me pareció humillante", expresó. Inicialmente, Magee había atribuido su retiro a razones personales. Su reemplazo será Charlotte Grant, quien representará a Inglaterra.

Charlotte Grant es la nueva Miss Mundo Inglaterra 2025 y ya se unió a las candidatas en la carrera del Miss Mundo 2025.Fuente: @charlotte.c.grant