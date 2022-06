La ceremonia de Miss Perú 2022 se desarrolló este martes 14 de junio en la emisión de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Organización Miss Perú

Las seis finalistas de Miss Perú 2022 desfilaron en traje de baño y vestido de noche este martes 14 de julio, durante la emisión del programa "Esto es Guerra". También hicieron su presentación en trajes típicos.

El certamen de belleza se llevó a cabo bajo la conducción de Johanna San Miguel y Renzo Schuller, y también participaron la ex Miss Perú Janick Maceta y Jessica Newton, organizadora del evento.

En el estudio de Pachacamac se reunieron Alessia Rovegno, Tatiana Calmell, Valeria Flórez, Mei Azo Ayón, Maryori Morán y Daleine Arroyo, candidatas que aspiran a llevarse la corona y representar a nuestro país en la próxima edición de Miss Universo.

Miss Perú 2022: Trajes de baño y vestido de noche

La primera competición a la que se enfrentaron las seis candidatas en la final del Miss Perú 2022 fue el desfile de traje de baño. Durante esta ronda, además. se anunció la ganadora de Miss Fotogenia, quien resultó siendo Alessia Rovegno.

Así se vivió el desfile en traje de baño del Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización Miss Perú

Seguidamente, las modelos también desfilaron en trajes típicos, diseñados por Beto Pinedo. Y, finalmente, caminaron por el set con sus vestidos de noche. Un despliegue clave al momento de definir a la gran ganadora del Miss Perú 2022.

Las seis finalistas del Miss Perú 2022 con sus vestidos de noche. | Fuente: Composición (Instagram / Organización Miss Perú)

Miss Perú 2022: Conoce a las finalistas

1. Alessia Rovegno

Modelo de 24 años, es hija de la actriz Bárbara Cayo y actual pareja del chico reality Hugo García, es cantante, además influencer y en el 2017 se presentó ante los agentes internacionales que eligen a los ángeles de Victoria Secret. Además, participó en una de las pasarelas más importantes del mundo, el "Fashion Week de New York".

2. Tatiana Calmell

La modelo y actriz de 27 años, es una de las concursantes con más experiencia en certámenes de belleza. Estuvo en la única temporada de "Perú Next Top Model" en el 2013, además fue parte del elenco de la novela peruana "Princesas".

3. Valeria Flórez

Conductora de televisión, actriz y cantante de 25 años, también es una de las favoritas a ser la próxima Miss Perú 2022. Sus primera experiencia en la pantalla chica lo hizo en el recordado programa América Kids. Actualmente es locutora y presentadora de TV.

4. Mei Azo Ayón



Se graduó en la carrera de Administración de empresas, es modelo y conduce un programa local de televisión. Natural de Piura, la joven de 26 años integró el top 10 del Miss Perú 2020 y fue segunda finalista en el Miss Perú 2021.

5. Maryori Morán

Tiene 21 años, y en la convocatoria pasada fue una de las seis finalistas del Miss Perú 2021. A la par de su carrera de modelaje, Mayyori Morán también estudia arquitectura.

6. Daleine Arroyo

Pupila de Marina Mora, quedó en el segundo lugar del Miss Teen Model Perú 2014; llegó a convertirse en la "Reina Internacional de la Paz". Además, tuvo una incursión en la televisión peruana, cuando participó en el reality "El último pasajero”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.