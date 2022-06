La final del Miss Perú 2022 buscará a la sucesora de Yely Rivera este martes 14 de junio. | Fuente: Facebook

El Miss Perú 2022 busca a la sucesora de Yely Rivera, la modelo que el año pasado consiguió colocarse la corona del certamen de belleza. Este martes 14 de junio se coronará a una de las siete candidatas -Tatiana Calmell, Alessia Rovegno, Arlette Rujel, Daleine Arroyo, Maryori Morán, Mei Azo y Valeria Florez- que luchan por ser la representante de nuestro país.

Esta vez, el programa 'Esto es Guerra' se vestirá de gala para coronar en la final a la mejor junto a Jessica Newton. Además no es casualidad que el reality haya sido parte de este concurso, cabe recordar que Janick Maceta, antes de convertirse en top 3 del Miss Universo 2020, fue integrante del reality durante el 2018.

Fecha y hora para ver el Miss Perú 2022

El martes 14 de junio se llevará a cabo la final del Miss Perú 2022 y se realizará en 'Esto es guerra' durante su programación.

¿Dónde ver EN VIVO el Miss Perú 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por América Televisión.

Miss Perú 2022 final: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 15 de junio)

