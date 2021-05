Miss Universo 2021: La reacción de la conductora al notar que Janick Maceta quedó en tercer lugar. | Fuente: Composición

Janick Maceta, la representante de Perú en el Miss Universo 2021, dejó en alto el nombre de nuestro país en este certamen que se llevó a cabo el domingo 16 de mayo.

Después de que los conductores Mario Lopez y Olivia Culpo nombraran a las 5 finalistas, la presentadora mostró un rostro desencajado tras anunciar que la ingeniera de sonido quedara en tercer lugar.

Este hecho no fue pasado por alto por los internautas, quienes grabaron el momento y lo hicieron viral en las redes sociales. En el vídeo se puede notar que Culpo mira dos veces la tarjeta con los nombres de las aspirantes a ser la Miss Universo 2021 y frunce el ceño al notar que no se había equivocado luego de que dijera que Janick Maceta no seguiría en competencia.

Tras una leve pausa, su compañero Mario Lopez continuó con el show y pidió a Miss México y Brasil que se pararan unos pasos más adelante para dar por finalizado el concurso al coronar a Andrea Meza como la ganadora.

La reacción de Olivia Culpó y no la culpo XD #MissUniverse 😂 pic.twitter.com/4DsKRpmkJb — JuanCa More (@juanca_more) May 17, 2021

"Tú eres la ganadora"

Tras quedar como segunda subcampeona en el Miss Universo 2021, Janick Maceta no pudo evitar conmoverse luego de que recibiera miles de mensajes de aliento y felicitaciones cuando acabó el certamen de belleza.

Luego de llegar al top 3 en la gala, la ingeniera de sonido saludó a los periodistas y miembros del jurado quienes aplaudieron su presentación y lamentaron que no haya salido ganadora.

Aprovechando que tenía al frente a Janick Maceta, un periodista que asistió al Miss Universo 2021 no perdió la oportunidad de comentarle que ella debió ser la campeona de este certamen.

“Janick, siéntete ganadora, porque tú eres la ganadora. Con las respuestas, con todo. ¿Qué pasó? No sabemos, pero lo eres. Janick, te debes sentir muy orgullosa y lo sabes. Chica, debes estar feliz”, se le escucha decir.

