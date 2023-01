Alessia Rovegno se robó las miradas del jurado de la preliminar del Miss Universo 2022 con su traje de baño y de gala. | Fuente: Instagram

En una antesala al Miss Universo 2022, cuya ceremonia central se realizará este sábado 14 de enero, las candidatas a la corona se sumaron al típico desfile de trajes típicos de sus países de origen. Entre ellas, destacó Alessia Rovegno, quien utilizó un atuendo que representó al Perú mediante los colores de la pariguana, flamenco andino que inspiró la bandera nacional.

El reconocido diseñador Beto Pinedo vistió a la modelo nacional con un traje de dos piezas, con tonalidades rojas y amarillas con un tocado alto, donde hace referencia al amanecer en la Amazonía. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la Miss Perú con el atuendo? “El mío está inspirado en el amanecer, en la esperanza de evolucionar todos los días, de ser la mejor versión. Básicamente eso, pero viene muchísimo más. Los amo con todo mi corazón, gracias por su apoyo. Estoy feliz y contenta, a seguir dando lo mejor”, dijo a los missólogos y a sus seguidores.

Alessia Rovegno, la flamante ganadora del Miss Perú, buscará tener un paso exitoso por el concurso como su antecesora Yely Rivera, tratará de superar a Janick Maceta quien estuvo en el Top 3 hace un par de años y tentará el primer lugar que el 2021 se llevó la mexicana Andrea Meza.

Para conseguirlo, la representante peruana deberá mostrar su encanto, inteligencia y audacia a fin de destacar como una de las favoritas del certamen.

Alessia Rovegno y el vestido de gala que lució durante la preliminar

Este 11 de enero se llevó a cabo una gala preliminar al Miss Universo 2022, en la que participaron las candidatas que buscarán llevarse la corona en el evento central. Una ceremonia previa en el que la representante peruana, Alessia Rovegno sacó cara por nuestro país.

Después del traje de baño, la competencia continuó con el traje de gala y lució un vestido rojo con pedrería que, combinado con su banda de Perú, hacía alusión a la bandera nacional.

Para este punto, en una reciente entrevista con Cassandra Sánchez resaltó que la organización no se fija en la medida de las modelos ni en sus cuerpos sino en cómo se desenvuelven en el escenario. “Ellas no deben sentir esa timidez, sino salir con fuerza, no importa lo que estés usando, sino lo que estás proyectando. El Miss Universo se está alejando de estereotipos”, dijo para RPP Noticias.

Después del Miss Universo 2022, por primera vez, el top 3 se mudará a Tailandia. “Después del top 5 cuando nombren al top 3 se van para allá. No sabemos por cuánto tiempo estarán allá, pero viajarán a Tailandia, después a Estados Unidos. Pero si gana Alessia, se mudará a Tailandia para vivir allá por un año”.

