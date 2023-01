Alessia Rovegno en su paso por la gala preliminar del Miss Universo 2022. | Fuente: Instagram

Alessia Rovegno buscará la ansiada corona este sábado 14 de enero en la final del Miss Universo 2022. Durante su paso por el concurso internacional, la participante peruana pasó por una entrevista personal con el jurado, una etapa clave en el certamen. Además, otras etapas que superó fueron su presentación en traje típico, vestido de gala y ropa de baño.

En conversación con RPP Noticias, Cassandra Sánchez, gerente comercial de la Organización Miss Perú, comentó que la entrevista es una de las fases más importantes de la competencia.

“La entrevista forma parte fundamental de la elección de la Miss Universo. Tenemos un panel solo de mujeres, pero la dueña tailandesa va a estar parada en una habitación donde verá a todas las candidatas y verá quién podría ser la embajadora del concurso. Es un negocio, entonces se tiene que ver quién será la imagen del negocio, esto es una entrevista de trabajo. La ganadora será la portavoz de esta empresa internacional. Participar en el Miss Universo te da una plataforma y visibilidad potente”, agregó.

LA ENTREVISTA

La etapa más importante del Miss Universo 2022 es la entrevista personal ya que debe valer entre 60 y 80% de puntaje, de ahí sale el Top 15. Esta etapa nos muestra qué están pensando las participantes, cómo se desenvuelven.

El proceso es el siguiente: las candidatas entran a una habitación y el panel conformado por mujeres le harán preguntas sobre cómo se ven siendo Miss Universo, qué pasa si no ganas, por qué ayudas a tal ONG y todo eso engloba lo que la organización está buscando. Por ese motivo, “la preparación de Alessia Rovegno ha sido fuerte para esta etapa. Ella lo va a disfrutar, porque las veces que he conversado con ella, se han quedado enamorados con su esencia.

TRAJE TÍPICO

La competición de trajes típicos llevó a Alessia Rovegno a usar un atuendo que rendía homenaje a la Amazonía peruana y su amanecer. “El mío está inspirado en el amanecer, en la esperanza de evolucionar todos los días, de ser la mejor versión. Básicamente eso, pero viene muchísimo más. Los amo con todo mi corazón, gracias por su apoyo. Estoy feliz y contenta, a seguir dando lo mejor”, agregó.





TRAJE DE BAÑO

El primer desfile que tuvo la peruana fue en traje de baño fucsia en dos piezas y también lució una capa que ella misma pintó en la que busca rendir homenaje a todas las mujeres.

“Embrace diversity (Acepta la diversidad) es el mensaje de la capa de nuestra reina para la competencia. La capa fue pintada a mano por Alessia, la reconocida diseñadora peruana Ana Guiulfo y el equipo del Miss Perú. El diseño es un homenaje a todas las mujeres, porque todas son reinas”, dijo Jessica Newton previo a esta etapa del certamen.

VESTIDO DE NOCHE

Alessia Rovegno lució un vestido rojo con pedrería que, combinado con su banda de Perú, hacía alusión a la bandera nacional.

Para este punto, en una reciente entrevista con Cassandra Sánchez resaltó que la organización no se fija en la medida de las modelos ni en sus cuerpos sino en cómo se desenvuelven en el escenario. “Ellas no deben sentir esa timidez, sino salir con fuerza, no importa lo que estés usando, sino lo que estás proyectando. El Miss Universo se está alejando de estereotipos”, dijo para RPP Noticias.

