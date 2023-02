Nekroos respondió a la críticas sobre su accionar contra Jaze en la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter | Urban Roosters

Después de la polémica protagonizada por Nekroos y Jaze en la jornada 10 de la FMS Perú 2022, el intérprete de ‘Planes’ compartió un extenso comunicado en su cuenta de Twitter donde habló sobre lo que pasó.

Como se recuerda, en el round 5, el de ‘Sangre’, todo se calentó y la desesperación por ganar hizo que Nekroos le quitara la máscara a Toy Lokazo. Esta decisión no fue bien tomada por Jaze debido a que este personaje es parte de su proyecto musical con el que va a lanzar su álbum. Por ese motivo, el MC expresó su pesar y resaltó que no quiso echar a perder el proyecto del artista y lamenta que su compañero lo haya tomado personal cuando no tuvo mala intención, sino solo "fue puesta en escena y freestyle".

Comunicado de Nekroos

"No puedo negar que es fuerte lo que hice, lo qué pasó y ustedes vieron, a diferencia de muchos compañeros, cuando estoy en el escenario y me toca ser Nekroos, entrego tanto de mí que a veces me bajo sin recordar todo lo que me dicen o todo lo que digo, solo me entrego al momento al 200% porque esa es mi forma y cada uno tiene la suya… si me preguntan ¿por qué le quitaste la máscara a Jaze? No sabría qué contestar, yo solo hice lo que mejor sé hacer, luchar con todo contra mi contrincante sin ninguna intención en especial.

Dicen que le falté el respeto, pero nunca lo toqué, nunca lo empujé, nunca lo golpeé, todo fue rap y puesta en escena, y si ven el video -no sé que vean ustedes-, yo veo a alguien totalmente entregado a la guerra que estaba peleando, y luchando por su sueños, súper emocional arriesgándolo todo sin importar nada, no a alguien envidioso queriendo destruir el proyecto de alguien más.

Me van a disculpar. Jaze y yo nos contamos muchas cosas, no solo él a mí, ambos sabemos muchas cosas de los dos, pero en un momento como ese, nadie está pensando en 'tengo que cuidar el proyecto de tal porque tal y tal', al contrario, lo único que me pasaba por la cabeza era rapear con el corazón, y dar todo de mí porque estaba contra un Titán de aquellos al que solo le ganas dando todo de ti, creo que nadie tiene tanta mierda en el corazón para subirse a un escenario pensando en voy a arruinarle la vida a este loco' o 'arruinare su proyecto' o etc., cada uno tiene su vida, sueños y preocupaciones, y en un momento así, no tienes cabeza para todo".

"No arruiné el proyecto de Jaze"

"Entiendo y respeto cómo tomó Jaze las cosas y que piense lo que esté pensando porque tiene todo el derecho del mundo, pero él me conoce y yo lo conozco a él, sé que en el fondo de su corazón sabe que no tengo esa maldad para pensar en arruinarle algo, al contrario, como él mismo lo dijo siempre le digo lo importante que es para este mundo, y lo mucho que lo admiro, porque eso es lo único que siento por ese tipo, cariño y total admiración y aquel que me haya escuchado hablar de Jaze fuera de un escenario podría dar fe de que de mi boca solo salen palabras de cariño, respeto y admiración.

Lastimosamente ese día yo estaba peleando una guerra y las guerras son así, al final yo perdí y automáticamente entendí que las cosas debieron suceder así, que esto debió pasar así, tanto para él como para mi y como para el mundo del freestyle… Todo fue fuerte porque nunca me imaginé protagonizar un momento así, simplemente pasó y acepto el papel que me toca en la historia y reviso desde todo aspecto todo lo que tiene que enseñarnos y espero con los brazos abiertos todo lo que nos puede traer de aquí para adelante este suceso.

Quizá ahora él no lo pueda ver, y todo el mundo diga que le arruine el proyecto, pero yo solo veo cómo se hizo todo más grande, y su proyecto ahora es mil veces más apoyado que antes, pusimos a FMS Perú en tendencia #1 a nivel mundial, y le regalamos al mundo un momento del que probablemente no se va a olvidar jamás, un momento que solo Jaze y Nekroos podrían protagonizar.

Bien o mal, no puedo arrepentirme de haberlo dado todo contra un rival como Jaze, no puedo pedir disculpas por arruinar su proyecto o traicionarlo porque en mi corazón jamás tuve esa intención, en un momento de euforia y demasiada adrenalina golpeé el piso con todo y máscara sin darme cuenta de lo que estaba haciendo en realidad, él lo tomó sumamente personal y lo entiendo, pero nada de eso era contra él, si no por mí, por mis sueños y mi familia".

