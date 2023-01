Raquel Delgado Parker, los 90 años de la broadcaster que hizo historia en la radio peruana

Raquel Delgado Parker, la broadcaster peruana | Fuente: Familia Alcántara Delgado

Raquel Delgado Parker cumple 90 años de una vida que marcó la historia de la radio en el Perú. Sin pensarlo y cuando ya era madre de cuatro hijos, ella tomó la batuta de un negocio familiar y se convirtió así, tal vez sin buscarlo, en la primera broadcaster peruana. Hija de Genaro Delgado Brandt y Raquel Parker, y hermana de Genaro, Héctor, Vilma y Manuel Delgado Parker -este último fundador de GrupoRPP-, Raquel asumió el control de Grupo Panamericana de Radios S.A. cuando sus hermanos Héctor y Genaro se autoexiliaron durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

Su paso por Radio Panamericana llevó a esta emisora a modernizarse y comenzar a apostar por géneros musicales como la salsa, creando también producto icónico de la radio peruana: ‘La Más Más’, un ránking que buscaba a la canción más popular del año. Dos de sus cinco hijos, Susana y Mauricio se involucraron en la estación radial durante los años ochenta y noventa, siguiendo el legado familiar, frente y detrás de micrófonos.

Mauricio Alcántara Delgado, hijo de Raquel, trabajó en Radio Panamericana como locutor radial y productor, y es el actual gerente general. Para él, la figura de su madre es clave para el desarrollo de la radio en el país.

“Me llena de orgullo y respeto. En esa época, siendo una ama de casa joven con cuatro hijos, se atrevió a dirigir una empresa que tenía pocas ventas y poca sintonía, y en el transcurso de dos años la puso en los primeros lugares de sintonía. Siempre me sorprendió su ingenio y audacia”, comenta.

Los inicios de Raquel Delgado Parker en la radiodifusión se dieron en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado. Ella tomó las riendas de Panamericana y convirtió a esta emisora que transmitía música del recuerdo para presentar al top 40 de la música actual.

“En esas épocas se hacía este evento en coliseos cerrados (Amauta, Acho) en diferentes ciudades del país con una pantalla gigante y se pasaban los videos tan novedosos de esos grupos en un ránking que llegaba a la mejor canción, ‘La más más’ del año”, agrega Alcántara.

“Creo que una de sus características de carácter más importante es que sabe escuchar y también sabe rodearse de gente capacitada. También ser perseverante en lo que emprende y no se amilana con nada”, resalta sobre su madre.

Recorte de la época en que Raquel Delgado Parker asumió como Gerente General de Radio Panamericana. | Fuente: Familia Alcántara Delgado

UNA MENTORA QUE ARRIESGABA

Por su parte, José Luis Valderrama, actual presidente de Hispanic Group y que trabajó como productor de ‘La Más Más’’ y gerente de Súper FM en la década de los ochenta, destaca que Raquel Delgado Parker fue una de las pocas personas que se atrevieron a continuar apostando por la radiodifusión.

“Tenía un doble reto: en ese momento, los medios de comunicación que explotaban, que comenzaban a crecer abundantemente por esa necesidad de expresarse, estaban liderados por hombres. Esta mujer no solamente tuvo la visión de hacer crecer esta industria, sino también de poder entender cuál era el gusto y la calidad musical que se iba a imponer. En los 80, los mejores locutores, la mejor música del mundo, los mejores jóvenes talentos fueron escogidos por ella con mucha sagacidad y mucha capacidad”, sostiene.

Además, resalta que doña Kela, como la conocen los que trabajaron con ella, apostó por el rock en español, el rock peruano, el rock argentino. “Esa visión de que se podía fusionar la música en inglés y en castellano para encontrar una propia identidad y un propio gusto y luego trasladarlo a nivel nacional, nada de lo que hoy conocemos sería posible”.

Su trabajo en Radio Panamericana también logró crear un semillero de talentos de la radio: “el legado de Raquel Delgado es maravilloso, importante a la radiodifusión y al verdadero significado que tiene la mujer peruana en nuestro país”.

Raquel Delgado Parker, en su juventud | Fuente: Familia Alcántara Delgado

‘LA MÁS MÁS’, UNO DE SUS PROYECTOS MÁS EXITOSOS

Luis Arguelles, conductor del programa ‘Fresas con crema’, ‘La hora del sunset’ y ‘Fresas con crema en la playa’ y que también fue parte de ‘La Más Más’, recuerda con gratitud su paso por Panamericana y a Raquel Delgado como su mentora.

“Hablar de Raquel Delgado es hablar de una mujer que tenía la mente abierta. Ella escuchaba y llevaba a cabo los proyectos que le presentábamos, que eran preparados por nuestro comité de programación. Nunca se cerró para las cosas nuevas que queríamos incluir en la radio, además, y aquí el tema de la broadcaster, es que le dio independencia a cada uno de los DJ para que hagan su programa con un propio estilo y eso es buenísimo. Había mucha unión en la radio, y eso era importantísimo, éramos una familia”, agrega.

‘La Más Más’, uno de los proyectos a los que más se le asocia, fue todo un hito en la radio peruana. Raquel Delgado Parker logró impulsar con éxito una propuesta nueva. Argüelles menciona que este fue “un proyecto maravilloso que recorrió todo el Perú y con un éxito espectacular”.

“Llegábamos a lugares donde la radio aún no llegaba. Sin embargo, nosotros estábamos ya siempre con la tecnología adelante, llevando nuestra propuesta de la mejor forma. Yo trabajé con ella 10 años y aprendí mucho, soy lo que soy gracias a ella y a ese equipo humano con los que trabajé”, menciona.

SIEMPRE PRESENTE

De igual forma, Gaston Medina, conocido como ‘Wolfie’ y quien estuvo a cargo de los programas ‘La Noche es con Wolfie’ y ‘Vasos y besos’, recuerda que cuando llegó a Panamericana en 1984, “lo primero que me llamó la atención de la señora Raquel Delgado Parker fue su figura imponente que contrastaba con un lado jovial y amable al momento de tratarte”.

“Días antes me habían tomado una prueba de locución y faltaba la entrevista personal, que justamente era con ella, entré a su despacho y me trató de la manera más cordial preguntándome mi experiencia radial y lo que tenía proyectado hacer en el futuro. Me recibió con los brazos abiertos y a partir de ahí comenzó una relación bastante estrecha que permitió conocer, de manera gradual y amplia, a la señora Delgado Parker”, afirma.

La labor de doña Raquel en los contenidos que se emitían en las ondas de Panamericana tenían su sello: participaba activamente y de vez en cuando daba sus impresiones del programa para mejoras.

“Recuerdo con agrado las reuniones de los días lunes en la mañana, todos los DJ nos concentrábamos en su oficina, analizábamos la semana anterior, qué había ocurrido y los proyectos a futuro que teníamos en la radio. Todos opinábamos, a todos nos daba la importancia debida por más que algunos, como en mi caso yo entré muy joven a la radio, con la gente experimentada y nos permitía de una manera u otra complementarnos. Lo más importante que sentí ahí es de que ella hacía sentir a la gente que trabajaba en la radio como una familia, donde todos opinábamos, donde todos nos dábamos la mano, y así finalmente pudo armar un grupo humano bastante fuerte y sólido para afrontar y encarar la lucha diaria por el ráting radial”, menciona.

Para Medina también Raquel fue una mentora que motivaba a sus trabajadores para lograr un producto de calidad. “Cuando al final terminaban las reuniones de los días lunes en la radio, la señora Raquel Delgado Parker nos daba una charla motivacional en la cual nos inculcaba, nos hablaba que deberíamos pensar en ser solo número uno, que no nos permitiéramos siquiera pensar en ser el número dos, no se permitía pensar así. Nos llamaba poderosamente la atención la forma cómo nos hablaba y cómo nos impulsaba finalmente para ser número uno, que creo que es el gran logro que ella consiguió en el mundo de la radio, llevar a Radio Panamericana al liderazgo total como radio musical en todos los años 80”, comenta.

SEMILLERO DE TALENTOS

César Abril, quien trabajó como gerente de programación de Radio Panamericana entre 1983 y 1992, recuerda con cariño y admiración los 17 años que laboró con ella.

"Ha sido trabajar con la maestra y me enseñó esta carrera de radio que luego me sirvió para trabajar en otros medios. (Tengo) gran admiración por su visión de cómo se manejan los medios, como dicen ‘de sangre le viene al galgo’, y la señora Raquel parece que heredó los dotes de su padre Manuel Delgado Brandt, que fue uno de los grandes desarrolladores de medios en el Perú en los años 50 y 60. Y, desde que la señora Raquel tomó la dirección de Radio Panamericana fue todo un giro, un cambio, de un formato a uno nuevo donde estuvimos involucrados todos nosotros los que en ese momento trabajábamos en la radio y le dio otro horizonte, llegando a estar durante muchos años como líderes de la radio en Lima", añade.

Abril comentó que doña Kela impulsó que la radio se sienta igual en otras ciudades del país. "De esa manera fue transmitida en las principales capitales de los departamentos del Perú y, finalmente, la transmisión vía satélite. Radio Panamericana, bajo la dirección de la señora Raquel Delgado de Alcántara, fue la líder en el Perú", menciona.

"Puedo hablar mucho de la señora Raquel, pero me gustaría resaltar dos cosas: desde mucho antes, ella tuvo la visión de valorar el acervo musical del Perú, de forma que paralelamente a Radio Panamericana, ella trató de tener una radio solo de música del Perú, pero ella ya tenía ese avance de darle una identidad a la radio peruana. Ha sido una experiencia inolvidable trabajar con la señora Raquel, consideramos muchos de los que hemos trabajado con ella en Radio Panamericana como nuestra universidad, donde nos hemos graduado como especialistas en desarrollo de medios radiales", finaliza.

Raquel Delgado Parker es un personaje importante de la radiodifusión peruana y su labor logró modernizar la radio, creando productos que aún se mantienen en el recuerdo de la audiencia.