Red Bull Final Internacional 2021: Jair Wong luchará por un cupo en el Torneo de Plazas

Las siete competencias en las plazas de diferentes países transmitidas por Red Bull Batalla este año han servido para que el freestyle siga creciendo. Las finales de cada una de ellas han tenido a un representante y para ellos, RB tiene una sorpresa.

En marzo, la Gold Battle de Barcelona (España) se vio por las plataformas de Red Bull, en abril fueron a México para unirse al Club de la Pelea. Luego llegó junio donde tuvieron que viajar a Bogotá, Colombia para Código de Barras.

A los meses siguientes, en agosto, le llegó el turno a la DEM Battles Mid Season en Santiago de Chile y volvieron a Panamá para ser parte de Frentea. Perú no podía quedarse atrás ya que RB transmitió Plaza de Reyes y finalmente, arribaron a Buenos Aires, Argentina para Perros de Calle.

Es así que los siete ganadores de las mencionadas competencias se disputarán en el primer Torneo de Plazas de Red Bull Batalla. Aquí, el MC que resulte ganador será el participante número 16 de la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2021.

¿Quiénes participan en el Torneo de Plazas de la Red Bull Batalla 2021?

1. Hander - Campeón de Gold Battle (España)

2. Gonzo - Campeón del Super Club de la Pelea (México)

3. Coloso - Campeón de Código de Barras (Colombia)

4. Jokker - Campeón de DEM Battles Mid Season (Chile)

5. Aldahir - Campeón de Frentea (Panamá)

6. Jair Wong - Campeón de Plaza de Reyes (Perú)

7. Wolf - Campeón de Perros de Calle (Argentina)

8. Seleccionado de la Clasificatoria Final

¿Dónde y cuándo es el Torneo de Plazas?

El Torneo de Plazas de la Red Bull Batalla 2021 se realizará el jueves 9 de diciembre en Chile. El evento se podrá ver desde la cuenta de YouTube de Red Bull.

