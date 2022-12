Aczino venció a Choque en octavos de final de la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2017 en México. ¿Este año habrá revancha? | Fuente: Red Bull Content Pool

México será la sede de la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2022, la competencia de rap freestyle más grande del mundo. El sábado 10 de diciembre a partir de las 6 p.m. (hora peruana), 16 MCs batallarán por llevarse el cinturón de campeón, que ganó en la última edición Aczino.

Por parte de Perú estará compitiendo, Jeanpierre Choquecahuana Ramos, más conocido como Choque, quien levantó la copa en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2022, tras vencer a Cafú.

El camino no fue nada fácil, en octavos, Choque venció a Scraps, quien fue una de las revelaciones de la regional de Arequipa, en cuartos superó a otro debutante, Scope, quien se había ganado el cariño del público del Parque de la Exposición, y en semifinales le ganó a un duro rival: Strike. De esta manera, logró el bicampeonato nacional, algo que solo había conseguido Jota (2015 y 2016) y Stick (único tricampeón nacional: 2013, 2020 y 2021).

Es así que representará a Perú en la Final Internacional de la Red Bull Batalla en México, mismo escenario donde tuvo su primera incursión internacional en 2017. El MC ya aseguró que buscará su ansiada revancha. ¿Se enfrentará con Aczino? Para ver a Choque representando a Perú, conoce la fecha, hora, dónde y como ver la Red Bull Final Internacional 2022, según tu país.

Fecha y hora para ver la Red Bull Final Internacional 2022

El sábado 10 de diciembre se llevará a cabo la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2022. La cita será en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México desde las 6:00 p.m. (hora peruana)

¿Dónde ver EN VIVO la Red Bull Final Internacional 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Red Bull Batalla.

Red Bull Final Internacional 2022: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (domingo 11 de diciembre)

Jurado de la Red Bull Internacional 2022

1. Stick (Perú)

2. Blazzt (Chile)

3. Piezas (España)

4. Marithea (Colombia)

5. Klan (Argentina)

DJ Dmandado en la final de la Red Bull Internacional 2022

¡Un peruano más en la Red Bull Internacional 2022! DJ Dmandado, encargado de poner los beats en la FMS Perú y en diferentes circuitos nacionales, estará presente en el evento de freestyle más grande de Latinoamérica.

Esta es la primera vez que un DJ de Perú pisa un certamen de esta magnitud por lo que, tras su anuncio, Aarón Velásquez -su nombre verdadero- pensó que era una broma, pero después entendió que era cierto:

“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista con la Red Bull Batalla.

