Cada vez falta menos para la gran final de la Red Bull Internacional 2022. Luego de conocerse quiénes serán los 16 clasificados al evento de freestyle más grande, la organización reveló los nombres de los jurados.

Serán cinco artistas de renombre que traerán sus amplios conocimientos y experiencias para decidir qué MC merece el título de campeón internacional. Nuevamente estará un peruano, esta vez se trata de Stick, el tricampeón nacional. Como se recuerda, el año pasado estuvo Fox, organizador de 'Raptonda' y 'Sangre inca'.

Jurado de la Red Bull Internacional 2022

1. Stick (Perú)

2. Blazzt (Chile)

3. Piezas (España)

4. Marithea (Colombia)

5. Klan (Argentina)

Por otro lado, también dieron a conocer a los presentadores para la final de la Red Bull Internacional 2022. Para este año, la bailarina, actriz, freestyler y host colombiana Arci, pisará el escenario.

Cabe resaltar que ella tuvo el papel de caster en la Final Internacional de Chile y ahora estará dirigiendo el evento en compañía del mexicano Serko Fu que ya fue host en México en 2008 y 2017 y en República Dominicana en 2020.

El dato: Los cruces de los 16 participantes se deciden por sorteo 15 minutos antes de que arranque la Final Internacional.

Blazzt, @Piezas750, @KlanEjecutor1, Marithea y @StickRenteria serán los jueces de la Final Internacional de #RedBullBatalla 2022 https://t.co/aA5C4N67Tx Mira la competencia en vivo el sábado 10 de diciembre. pic.twitter.com/iIl51iHfqx — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) November 30, 2022

DJ Dmandado en la final de la Red Bull Internacional 2022

¡Un peruano más en la Red Bull Internacional 2022! DJ Dmandado, encargado de poner los beats en la FMS Perú y en diferentes circuitos nacionales, estará presente en el evento de freestyle más grande de Latinoamérica.

Esta es la primera vez que un DJ de Perú pisa un certamen de esta magnitud por lo que, tras su anuncio, Aarón Velásquez -su nombre verdadero- pensó que era una broma, pero después entendió que era cierto:





“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista con la Red Bull Batalla.

Para esta edición de la Red Bull Internacional 2022 que se realizará en el país azteca, DJ Dmandado tendrá que poner la pista en cada batalla.

"A mí me ha demorado muchos años estar donde puedo estar en este momento. Trato de posicionarme como uno de los mejores DJ's en el mundo del freestyle y creo que poco a poco lo voy a lograr con mucho esfuerzo y disciplina”, sostuvo.

