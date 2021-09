Las mujeres también riman: Sumeria y Maricielo evolucionan la escena del freestyle en la Red Bull Perú 2021. | Fuente: Composición de Red Bull Content Pool

El freestyle es una disciplina que cada vez más ha logrado gran notoriedad en el mundo y en Perú, se han formado diferentes colectivos en los cuales muchos jóvenes demuestran su talento a la hora de improvisar.

Las competiciones pasaron de las plazas a los escenarios y hubo un cambio radical en cuanto a producción y realización, sin embargo, aún faltaba algo por arreglar: darles pantalla a las mujeres.

“Cuando empecé, yo era una de las dos freestylers que había, en ese entonces todos eran hombres. Era complicado por muchos factores”, comentó Sumeria a RPP Noticias, previo a la Final Nacional de la Red Bull Perú 2021.

Al respecto, Maricielo, quien junto a su compañera clasificaron al torneo, aseguró que están buscando la equidad en los eventos y eso lo han demostrado en la cancha:

“Digan lo que digan, vamos a seguir adelante y me siento orgullosa de que más nos estamos sumando, chicas nuevas, que ya agarraron cancha y de mi parte, yo me gané el puesto porque soy buena, no solo porque quieren incluir mujeres”, dijo.

Hilda Jáuregui Aragón es Sumeria, una de las freestylers peruanas más reconocidas y es la primera vez que participará en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2021. | Fuente: Instagram

La evolución de las mujeres en el freestyle en Perú

Marithea, actual campeona de la Red Bull Colombia 2021, demostró que no existe barrera de género para lograr un objetivo. Ella junto a Sara Socas (España), Roma (Argentina) y más, son las que pisan fuerte en la escena demostrando que no solo es para hombres.

En Perú, Zakia es una de las pioneras en el freestyle de nuestro país ya que a los 18 años fue la primera mujer en participar en la Red Bull Perú 2016 dando pie a que más chicas se sumaran.

Es así que en las plazas, fueron muchas más las que se animaron a hacer presencia en el movimento y es ahí donde nace Sumeria y Maricielo. La apodada 'La seria' inició en el mundo del freestyle hace cuatro años y en solo en dos ha logrado mucho. Salió ganadora en la Liga de Freestyle Femenino 2019 y la de Homosapiens Agallas 2020, además, estuvo en Lonko Free 2021 en Chile representado a nuestro país y también logró levantar una copa.

Por otro lado, Maricielo es campeona BDM Femenino 2019, subcampeona en Homosapiens Agallas 2020 y formará parte del Team Perú en la God Level 2021 que se llevará a cabo en México. “Yo me puedo parar frente a quien sea porque me apasiona, no va a haber peros ni baches”, agregó.

Este movimiento siempre se ha catalogado por impartir la unión y el respeto. Antes, las competencias estaban llenas de rimas misóginas y sin sentido, actualmente, se califica el conocimiento del participante y se hizo más visible la participación de las mujeres, pero siempre hay un talón de Aquiles.

La cruda realidad en el movimiento



En Internet existen miles de páginas de fans, pero una de ellas publicó una foto donde sale Sumeria y Maricielo en la que comentaron que ambas están en la Red Bull Perú 2021 “solo por ser mujeres”. Por ese motivo, buscan acabar con el machismo que existe en ese entorno demostrando su talento.

“Nadie tiene por qué desmerecer mi lugar”, dice Maricielo tajantemente. “Yo demuestro lo que sé en las batallas, a veces tiran rimas machistas y yo trato de darle vuelta a la torta, entonces ¿quién queda en ridículo?”, agrega con una sonrisa.

De igual manera, Sumeria asegura que su puesto en la Red Bull Perú 2021 se debe a su talento y, el sábado 25 de setiembre que es la Final Nacional, irá “directamente a la yugular”. “Voy a fluir, decir algo que sienta no me hace ni menos mujer ni peor persona. Les responderé igual de fuerte, expresarme no me hace menos”.

Una manera de demostrar que sí se puede fue el último jueves en la Cúpula de las Artes. Maricielo fue la única mujer en un grupo de 7 hombres y revela que no se intimidó, al contrario, estuvo a la altura.

“Pude decir ‘Oye, sí puedo, puedo hacerlo, estamos de igual a igual’. Yo me alimento de conocimiento para darle un plus a la batalla, gritar para decir cosas machistas saben muchos, pero rimar solo unos pocos”.

Maricielo Arrieta Sotelo tiene 24 años, es representante del colectivo Rapstyle y ha sido campeona BDM Femenino 2019. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Miguel Gonzales

“Queremos hacer historia en la Red Bull Perú 2021”

“Quiero ir empoderada, segura, a matar”, dice Sumeria muy eufórica. Está ansiosa por participar en la Red Bull Perú 2021. Para ella, si llega a ganar el título, sería una manera de hacerle sentir orgullosa a su hija de 5 años.

“Mi hija está más emocionada. ‘Mamá, vas a salir campeona’, me dijo hace unos días. Quiero que esté orgullosa de mí”, comentó. Por su parte, Maricielo, llevarse la medalla de oro de la Red Bull Perú 2021 demostraría que el freestyle no solo es para hombres y que las mujeres están en la misma línea que ellos.

“Constancia, agresividad y humildad son las palabras que me definen. Un género no nos va a definir. Con el tiempo y la carrera que he estado formando, verán los frutos. Verán que no somos débiles como piensan”, sostuvo.

