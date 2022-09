Cafú, Scope, Almendrades y Scraps son cuatro de los nueve debutantes en la Red Bull Perú 2022. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Brenda García

La Final Nacional de la Red Bull Perú 2022 llegó con sorpresas. De los 16 clasificados, nueve de ellos son debutantes que, gracias a su desempeño en las plazas, lograron un cupo para esta competencia donde se conocerá al campeón este 25 de septiembre.

Al haber llegado a esta etapa, RPP Noticias conversó con cuatro de ellos quienes aseguran que no sienten presión porque “hemos llegado lejos”. “A todos me los he enfrentado en plazas, así que no tengo tanto nerviosismo por ese lado”, comenta Cafú, campeón de Soporte Alterno.

En la batalla hay recursos y, al haberse enfrentado con varios de los clasificados, considera que no será una batalla complicada debido a que no será la inexperiencia contra la experiencia sino, talento contra talento.

De la misma manera, Scraps cree que la presión es normal, pero asegura que sentirá nerviosismo ya que para la Final Nacional de la Red Bull Perú 2022, su abuela y su mamá vendrán desde Ica para verlo en escenario: “Qué feo sería irme en primera”, dijo entre risas.

Por su parte, Almendrades siente diferentes emociones, pero lo que se apodera de él es la motivación. “Mi objetivo es no tener nervios durante la batalla, tenerlos antes y después está bien, pero no dentro”, agregó. Sin embargo, para Scope, la única batalla con la que tiene que lidiar es contra él mismo porque “quiero probar que yo puedo”.

Cafú, Scope, Almendrades y Scraps, las promesas de la Red Bull Perú 2022, conversaron con RPP Noticias sobre su debut en la Final Nacional.

Los debutantes y su sueño de ser campeón de Red Bull Perú 2022

“Tener talento es bueno, pero sin disciplina no llegas a ningún lado”, dice Cafú, quien dio un consejo a todos los que desean ingresar al mundo del freestyle. De llegar a ser el campeón en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2022, el campeón de Soporte Alterno considera que cambiarían muchas cosas en su vida porque “le demostraría a la gente que, si yo vine de abajo y pude, todos pueden. Practiquen su humildad”.

El sueño de ser el ganador de esta edición sería una oportunidad para Almendrades de que sea una vitrina para más personas porque “hay 30 más que tienen el talento para estar acá”.

Para Scope sería “un cambio para todos”. Su debut en la Red Bull Perú 2022 ha hecho que esté en los ojos de todos los fanáticos del freestyle por lo que ganar, sería “un mérito para los que vinimos de las plazas”.

Por otro lado, los cuatro consideran que todos tienen el objetivo de llevarse la medalla de oro, pero no subestiman a nadie porque cualquiera podría dar la sorpresa. “Siento que todos van a estar en su mejor versión, por eso los enfrentamientos van a ser muy fuertes porque todos van a querer ganar. Daré mi 101%, estoy en un buen momento y hay que aprovecharlo”, agrega Almendradres.

“Cada uno tiene su estilo y sus cualidades. Siento que lo que demuestra cada uno es uno mismo, iré con la esencia que me respalda, como Alejandro”, sostuvo Scope.

