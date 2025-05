Se inspiró en Jorge Eduardo Eielson y lanzó una colección de moda: conoce a la marca peruana Vagrant

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giancarlo Vassallo, diseñador de moda peruano, encuentra en el arte un lenguaje paralelo al de la moda. Vagrant, su marca, dialoga con los universos oníricos de los artistas Salvador Dalí, Pierre Dubreuil, Samiro Yunoki y Jorge Eduardo Eielson.

Este último fue fuente de inspiración de su más reciente colaboración de moda con la firma Marquis. ¿Cómo el arte de Eielson está presente en los 24 looks de la colección? Le consultamos. “Había visto un poemario de él en una librería. Lo conocía más por su arte que por su poesía, pero me encantó la sensibilidad que tiene. Me obsesioné con eso. Me encanta Eielson y quise trasladar unos cuadros de él y replantear algunos detalles en la colección. Todo se dio muy natural”, explica Vassallo a RPP sobre las prendas que llevan nudos y los colores pertenecientes al mundo del artista peruano.

La colección de Vagrant x Marquis cuenta con 24 looks. | Fuente: Collage

Así nació la colección, que se caracteriza por una paleta variada de tonos cálidos como el ocre, el amarillo y el naranja, y que incorpora pequeños destellos oscuros a través de pantalones negros. Según Vassallo, Vagrant es una marca resort que apuesta por prendas con estampados vibrantes, siluetas fluidas y libres como caftanes. Su propuesta reinterpreta el loungewear (traducido como prendas de descanso) en lujo relajado, con piezas que podrían pertenecer al universo resort de la ficción The White Lotus, para dar una idea del imaginario que habita.

La colección incluye sets, vestidos sueltos, prendas 'ready to wear', entre otras. | Fuente: Difusión

El inicio de Vagrant en el mercado peruano

Vagrant lleva siete años construyendo una identidad sólida en la escena peruana, apostando por una producción consciente y una estética minimalista que la han convertido en una de las favoritas a nivel local. Su creador, Giancarlo Vassallo, dio sus primeros pasos en Mod’Art y completó su formación con una especialización en París, ciudad que marcó su visión creativa.

Ya instalado en Lima, Vassallo comenzó la marca ofreciendo prendas confeccionadas en algodón. “Empezamos en una concept store en Dasso. Recuerdo que fui con mi maleta porque conocía a una de las dueñas y le dije que quería vender en su tienda. Le gustó la ropa y la calidad: hice camisas deconstruidas con detalles en los cuellos, en los puños. Lo mío era una propuesta loungewear, y creo que por eso tuvo acogida”, recuerda el diseñador.

Ahora la marca tiene presencia en la multimarca colombiana Malva, donde convergen piezas de toda Latinoamérica. “Es una tienda que está alineada con las tendencias y es oportuno que tenga marcas peruanas. Nos ayuda a elevar nuestras propuestas”, agrega el creativo, pues su objetivo es quedar en el imaginario de los amantes de la moda del mercado local con su sello minimalista.