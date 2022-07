La Final Internacional de Supremacía MC 2022 se realizará en Perú este 28 de agosto. | Fuente: Difusión

Supremacía MC 2022 llega en su séptima edición donde la tarima presenciará a los mejores exponentes del freestyle en habla hispana y Perú será testigo de su Final Internacional. Chuty, actual campeón, llegará desde España a defender el título. Sin embargo, la competencia se llevará al máximo nivel con los demás freestylers que también estarán dando batalla.

Esta vez serán 20 campeones de diferentes países que lograron conseguir su clasificación en las competencias callejeras y tendrán su oportunidad en un evento internacional. Marithea llegará desde Colombia para buscar convertirse en la primera mujer que logre quedarse con un torneo internacional en nuestro país.

Desde Asturias y par de Chuty, viene Gazir que buscará cobrarse su revancha del 2019, y sin duda alguna, vendrá por el oro. Su colega Sara Socas (Tenerife) buscará reivindicar la participación femenina en las competencias internacionales de alto rendimiento. Larrix, desde Argentina, llegará para consolidar su notable presente y su peculiar estilo, en su primera visita a Perú.

El mexicano Lobo Estepario no será presa fácil para nadie y hará temblar la tarima como siempre. Además, habrá más invitados internacionales que harán aún más atractiva la Final Internacional de Supremacía MC 2022.

La Final Internacional de Supremacía MC será en Perú

- Fecha: domingo 28 de agosto

- Lugar: Arena Perú, av. Javier Prado 4406 al costado del Jockey Plaza.

- Entradas a la venta en Joinnus

- Entradas con descuentos exclusivos al 976 707 006

- Box y Meet & Greet exclusivo al 976 707 006

Diego MC, el último campeón nacional de Supremacía MC

Diego MC ganó la nacional de Supremacía MC y estuvo presente en la final internacional el pasado domingo 12 de diciembre.

Tras vencer a Jara VM en octavos, a Xilo en cuartos, a KG en semifinales y a Katacrist en la final, Diego MC se llevó la copa.

Cabe resaltar que la final internacional de Supremacía MC contó con la presencia de 15 campeones nacionales de distintos países en donde se desarrollaron sus clasificatorias, entre los países seleccionados están República Dominicana, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Puerto Rico.

