Tatiana Calmell fue una de las finalistas de Miss Perú 2022, y se llevó la corona de Miss Perú International | Fuente: Instagram / Tatiana Calmell

Tatiana Calmell, una de las tres finalistas de Miss Perú 2022, habló con Trome sobre la coronación de Alessia Rovegno y sobre su propio desempeño en el certamen. Como se recuerda, ella quedó en segundo lugar, y obtuvo el título de Miss Perú International, lo cual le permitirá representar al país en Japón.

Sobre la decisión del jurado, señaló que la felicita, si bien en ese momento se sintió sorprendida, pues pensó que sería la ganadora. “Realmente los jurados tienen las claves para decidir quién es la más adecuada para cada concurso”, expresó Tatiana Calmell.

Apoyo a Alessia Rovegno

La modelo y actriz comentó sentirse en calma con el trabajo que hizo, ya que lo ha dado todo. “Cuando te toca, te toca, y yo creo que en este momento ahora le toca a Ale brillar, y eso hay que destacarlo también y saber perder”, respondió Tatiana Calmell.

Sin embargo, también dijo sentir con “muchas emociones revueltas”, a tal punto que confesó que la mañana siguiente al certamen fue difícil para ella. “Pero estoy aquí asumiendo mi responsabilidad y con las ganas de crecer y avanzar”.

Tatiana Calmell pide no generar rivalidad

Tatiana Calmell dijo también sentirse muy agradecida con el apoyo de la gente, pero pidió no generar rivalidad entre ella y Alessia Rovegno, de quien dijo hará un buen trabajo como Miss Perú. “Creo que todas estamos aquí para aprender y me gustaría que haya más tolerancia entre todos, no chancar a una o criticarla”, manifestó.

Asimismo, dijo que no ha podido responder las muestras de afecto de sus seguidores en redes sociales, pues quería enfocarse más en disfrutar el momento.

Miss Perú International

Al haber quedado en segundo lugar, Tatiana Calmell se llevó la corona de Miss Perú International, por lo que representará al país en Miss International, certamen que se realizará el 13 de diciembre en Japón.

“Ir a Japón jamás lo imaginé... Sé que voy a aprender muchísimo sobre toda la cultura japonesa, todas las tradiciones que tienen. Voy aprender muchísimo y tengo ganas ya de comenzar a trabajar con todo el equipo”, finalizó Tatiana Calmell.

