Janick Maceta habló por primera vez sobre su relación con Andrés Wiese. | Fuente: Instagram / Janick Maceta - Andrés Wiese

Janick Maceta, la Miss Perú 2020, dio sus primeras declaraciones públicas sobre su relación con el actor Andrés Wiese. La reina de belleza se hizo presente en la ceremonia de Miss Perú 2022, durante la que un periodista de América Espectáculos se le acercó a hacerle unas preguntas, entre ellas algunas referidas a su nueva relación.

La primera fue si se animaría a confirmar su relación con Andrés Wiese, la Janick Maceta, guardando toda la reserva posible, respondió: “Mi corazón está feliz, estoy muy feliz. ¿No se me ve feliz?”.

Seguido, señaló que, como ya se conoce, no es de habar sobre su vida privada, pero que todo está bien entre ellos. Sin embargo, comentó que ambos son “bien perfil bajo”, pues no salen mucho, y que así se encuentran tranquilos.

Busca mantener su relación lejos de los reflectores

Al ser preguntada si apuesta por mantener su relación lejos de los reflectores, la respuesta de Janick Maceta fue que le gusta así: “No me gusta exponer mucho a mi familia, o mis relaciones, amigos también. Entonces, me gusta mantener esa parte cuidada y protegida, y de vez en cuando obviamente nos van a ver de viaje, pero no bajo el lente de la cámara”.

Como se recuerda, semanas atrás se confirmó la relación entre Janick Maceta y Andrés Wiese a través de imágenes que ambos subieron por separado a sus redes sociales, donde no se les ve juntos, pero sí en los mismos lugares.

Finalmente, al ser consultada si había planes de matrimoniales, señaló que una pareja debe hacer lo que le haga feliz, “sin presión de los medios”, y que todas las personas están en su derecho de “disfrutar de un amor bonito”.

Janick Maceta respondió a las críticas de la ex Miss Brasil: "No lo tomo personal"

Janick Maceta se mostró sorprendida por las declaraciones de Julia Gama, la ex Miss Brasil que criticó a la ingeniera de sonido por no tener “buena actitud” cuando estuvieron juntas en el Miss Universo 2020

“¿Yo soy difícil de tratar? La verdad no he comentado nada al respecto, sí me dejó un poco desentendida, pero nada yo no tomo nada personal. Sé que ella está en un reality de competencia, salió el tema. Tú sabes cómo funcionan las cosas”, dijo la ex Miss Perú.

Por otro lado, Janick Maceta reconoció que no es fácil hacer amistad en los pocos días que dura el Miss Universo: “No, no (tuve ningún inconveniente). Yo siempre me llevé bien con todas mis compañeras, la verdad es que como competimos tantas chicas que se dividen en grupos siempre. Yo paraba en diferentes grupos, es muy difícil hacer amistades en 10 días, muy difícil”, agregó para el programa +Espectáculos sobre Julia Gama.

Finalmente, contó que sí es amiga de Miss Bolivia, Miss Filipinas y algunas más del certamen de belleza. “Yo me llevo muy buenas amigas del Miss Universo que hasta ahora tengo contacto con ellas y las llevo en mi corazón siempre”, finalizó.

