Se estrenó ‘The New Look’, el drama que deja de lado la alta costura para cuestionar la ética de Dior y Coco Chanel

'The New Look' es la nueva serie de moda de Apple TV+ en la que sigue los inicios de Christian Dior y su rivalidad con Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial. Los diez episodios ya están disponibles en la plataforma.

Para entender la moda del presente hay que mirar al pasado y comprender cómo se construyó la historia de la alta costura. Se ha dicho de todo, pero si en algo concuerdan los historiadores es que, durante la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores que vivían en Francia eran cuestionados por las decisiones que tomaron. Se trata del momento en el que Christian Dior revolucionaba la moda con las nuevas siluetas femeninas y Coco Chanel se convertía en una espía nazi para sobrevivir. Estos hilos tejen el inicio de ‘The New Look’, la serie de 10 episodios que acaba de estrenarse en Apple TV+, y cuenta con un elenco de lujo: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Massie Williams, John Malkovich, entre otros. Hay más detalles que hacen de este drama un thriller psicológico para cuestionarnos qué hubiésemos hecho en el lugar de ellos. Además, nos sumergimos en la mente de los diseñadores para comprender, por un lado, cómo Christian Dior podía confeccionar vestidos para las esposas de los soldados nazis mientras su hermana, Catherine, era parte de la resistencia francesa; y, por otro lado, entender la importancia del negocio que construyó Coco Chanel para arriesgar su vida siendo la informante de los soldados alemanes. Christian Dior instauró el 'new look' y revolucionó la silueta femenina en la época posguerra. | Fuente: Apple TV+ PRIMERAS PUNTADAS ‘The New Look’ está dirigido por Todd A. Kessler y producido por Lorenzo Di Bonaventura. Ambos creadores afirman haberse nutrido de hechos reales para esta ficción. Sobre qué tanta veracidad tiene la serie, les consultamos: “Uno tiene la obligación de contar la verdad. Honestamente, si uno empieza a evitar la verdad, se vuelve inseguro sobre lo que intenta hacer. Y aunque no puedes conocer las conversaciones individuales que tienen lugar cuando se crean, también se crean desde el punto de vista de conocer a los personajes de una forma tan personal que empiezas a entenderlos. Y esto probablemente se acerca a lo que ellos querrían. Algunos eventos que creíamos muy fuertes no debían ser ficticios porque de lo contrario debíamos cuestionar qué hacemos aquí”, responde Di Bonaventura. Por su parte, Todd A. Kessler sostiene que “los requisitos de una serie es hacer que sea entretenida para que la audiencia pueda experimentar episodio a episodio y luego revisar en internet y decir: ‘¿esto es cierto?’. Y lo importante es que la verdad sea aún más entretenida, exhaustiva y tenga esa mayor profundidad de lo que fuimos capaces de retratar en la ficción”. Los productores también respondieron sobre qué tanto la moda del pasado, que se desarrolló en un contexto político difícil, nos ayuda a comprender la moda del presente. “Nos ayuda a mirar al pasado porque no llevamos nuestro propio equipaje. No tenemos ningún equipaje en ese mundo. Así que, en ese sentido, cuando cuentas una historia que tiene elementos morales, éticos y peligrosos, como persona, puedes preguntarte: ¿cómo sería vivir en ese mundo y qué habría hecho yo? Entonces, tienes que preguntarte ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy interactuando con lo que está pasando con relación a la locura, la irá hacia un lado del espectro político frente al otro?”, respondió Di Bonaventura. Ben Mendelsohn y Juliette Binoche interpretan a Christian Dior y Coco Chanel en la ficción. | Fuente: Apple TV+ EN SUS ZAPATOS La rivalidad entre los diseñadores Christian Dior (Ben Mendelsohn) y Coco Chanel (Juliette Binoche) es retratada en este drama. Y aunque la serie aborda la historia de cada uno por separado, es interesante conocer los retos que enfrentaron los actores para ponerse en la piel de tan cuestionados personajes. RPP conversó con Ben Mendelsohn y Juliette Binoche sobre estos desafíos. Mendelsohn destaca el hecho de ser “un hombre australiano que entra en un entorno francés e interpreta a alguien que fue increíblemente importante para el desarrollo cultural y económico de la posguerra”. Y agrega: “[El desafío] es solo ser capaz de llevar el material emocional a la misma historia y darle a la audiencia una lectura digna de alguien que realmente creció y llegó a amar intensamente”. Mientras que Binoche comenta cómo fue el proceso de conocer más sobre Coco Chanel y qué le sorprendió de la diseñadora. “Fue desafiante, porque a pesar de que ella estaba creando este personaje despreocupado, que no le importaban mucho las cosas, siempre con un cigarro y esa actitud, en realidad tenía muchas capas. Porque tenía que sobrevivir, liberarse de esa infancia traumática. Y también hacer su vida, ser independiente, ser libre respecto a su pasado. Sentí que durante todo este viaje que fue construir al personaje y trabajar en esta miniserie hubo muchas energías y muchas emociones que atravesar. Fue como estar en una montaña rusa o una maratón que debía enfrentar todos los días”, indicó. ¿Qué tanto sabía Juliette Binoche de Coco Chanel antes de interpretar su lado más claroscuro?, le consultamos. “No sabía mucho de Chanel, nunca había leído ningún libro sobre ella. Así que leí diferentes publicaciones, desde distintos puntos de vistas, algunas más oscuras, otras más iluminadoras. Y me fascinó ver cómo puedes retratar a alguien de formas tan diferentes. De hecho, tuve que hacer algunas elecciones para poder interpretarla. Pero definitivamente, entender de dónde venía esa niña, sin educación, fue lo que me dio una mejor comprensión de su necesidad de poder”. 