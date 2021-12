Jair Wong se coronó como el campeón de “Torneo de plazas” y logró un cupo para participar en la Red Bull Final Internacional, que se realizará en Chile, junto a Stick, el tricampeón peruano. | Fuente: Red Bull

¡Orgullo peruano! El peruano Jair Wong se coronó como el primer campeón del “Torneo de Plazas” de Red Bull, superando a Wolf, de Argentina, en la gran final. Con este triunfo, el peruano obtiene el último cupo para la Final internacional de Red Bull Batalla, evento que se realizará el próximo 11 de diciembre y que tiene a Stick, el tricampeón peruano, como uno de los 16 MCs en competencia.

El 2021 termina de la mejor manera para Jair Wong, quien en este año ascendió a FMS Perú y quedó en podio de la nacional de Red Bull Perú. Ahora, el próximo sábado 11 de diciembre a partir de las 7 p.m. (hora Perú), Jair será parte de los 16 MCs que batallarán por llevarse en cinturón de campeón y ser el sucesor de Rapare, el último campeón.

Stick es el otro peruano que competirá en la Red Bull Final Internacional. El tricampeón peruano busca superar las fases y coronarse como el nuevo campeón.

Jair Wong ganó el Torneo de Plazas https://t.co/ZVjg5xmgfJ El MC peruano competirá en la Final Internacional de #RedBullBatalla 2021 este sábado 11 de diciembre en la Quinta Vergara de Viña del Mar, #Chile. pic.twitter.com/g91MI0975m — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) December 9, 2021

¿DÓNDE VER EN VIVO LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL 2021?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Red Bull Batalla. El evento se realizará el 11 de diciembre desde las 7 p.m. (hora peruana) desde Viña del Mar, Chile.

HORARIOS PARA VER EN VIVO LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL 2021

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 12 de diciembre)



