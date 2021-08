Alianza Francesa presenta la obra presencial "Nuestros cuerpos sin memoria". | Fuente: Difusión/Alianza Francesa

Alianza Francesa presenta “Nuestros cuerpos sin memoria”, basada en “Los Fundacionistas”, del dramaturgo francés Baptiste Amann. Se trata de una historia que aborda las complejidades de las relaciones interpersonales, desde el conocer una persona hasta amarla. La puesta en escena se estrenará de manera presencial este jueves 19 de agosto.

La puesta en escena es una coproducción franco peruana de tres reconocidas instituciones: la Alianza Francesa de Lima, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro de Perú (ENSAD) y la Escuela nacional de las Artes y Técnicas del Teatro de Lyon (ENSATT, Francia).

Lee aquí la sinopsis: “No es realmente medianoche, justo después. No somos realmente adultos, justo antes. Bajo los cojines del sofá están nuestras pesadillas y sueños imprecisos. Al fondo de las botellas se encuentran nuestras ganas de estar con alguien y la imposibilidad de decirlo. Necesitamos barbas y faldas. Necesitamos abandonar nuestra piel vieja y bailar. Y luego hablar. Pero no es realmente medianoche, justo después. Entonces no nos hablamos realmente, gritamos, caemos, reímos muy fuerte y fumamos demasiado. Y si el suelo está pegajoso es porque algo se ha desbordado. En el horizonte: nuestra furiosa ternura”.

Alianza Francesa estrena la obra "Nuestros cuerpos sin memoria". | Fuente: Difusión/Alianza Francesa

La obra se realizará bajo la dirección de Sarah Delaby-Rochette (Francia), la escenografía de Andréa Warzee (Francia) y el elenco está conformado por Clara Paute (Francia), Yamile Saer López, Muriel García Barreto, Josué Rodríguez Linares, Luis Acuña Chuquivilca y Rodrigo Fajardo Huamani de Perú.

“Es irónico darse cuenta de que estamos montando una obra de teatro que habla sobre lo difícil que es conocernos, amarnos realmente y no solo a través de imágenes, proyecciones, fantasmas, en un contexto sanitario donde la figura del otro está escondida bajo dos mascarillas azules”, detalla la directora Sarah Delaby-Rochette.

Cabe destacar que, “Nuestros cuerpos sin memoria” fue editada como parte de Tintas Frescas (Argentina), colección que reúne obras de algunos de los mejores dramaturgos contemporáneos de Francia seleccionados por el actor y director francés Michel Didym.

Esta coproducción, que reúne a tres instituciones, tiene el objetivo de fortalecer la investigación, el intercambio cultural y artístico, entre alumnos y profesores de ambas escuelas, y poner en valor las nuevas dramaturgias por un lado francesas a través del montaje de las obras publicadas en Tintas Frescas, además de proponer la traducción de obras de la dramaturgia peruana actual y sus respectivos montajes en Francia, y enviar en residencia a alumnos seleccionados de la ENSAD a la ENSATT de Lyon.

Fechas y horarios de “Nuestros cuerpos sin memoria”

“Nuestros cuerpos sin memoria” estrena este jueves 19 de agosto a las 6:30 p.m. La temporada de la obra será en el Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595) desde 19 de agosto hasta el 4 de septiembre, de jueves a sábado a las 6:30 p.m.



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.