Día internacional del teatro, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Hoy se celebra el día internacional del teatro. Al instaurar esta conmemoración hace más de sesenta años, la UNESCO quiso reforzar la conciencia de una forma de arte que existe en todas las sociedades y que es expresión de la experiencia natural de los seres humanos: jugar a que podemos ser otras personas y comportarnos de manera mejor o peor de lo que hacemos en nuestras vidas reales. El gusto por jugar a ser otros hunde sus raíces en la experiencia de los niños, que mezclan la fantasía con la realidad y que suelen quedar encantados cuando familiares o profesionales interpretan personajes de ficción, buenos como las hadas o malos como las brujas. El gran dramaturgo inglés Shakespeare escribió que “el mundo es como un gran escenario”. Ver teatro contribuye a aprender cómo somos y cómo podríamos ser si fuéramos capaces de mentir menos y de reconocer la igual dignidad de toda persona humana. Las obras de teatro peruanas o internacionales reflejan lo que más amamos y lo que más tememos en la vida real: la satisfacción de los afectos sinceros, el horror de la violencia y las guerras. Es digno de celebrar que en todas las regiones de nuestro país existan actores y puestas en escena que nos alivian de los tormentos y las decepciones de la realidad. En particular de la política, con sus escenas histriónicas, su cortejo de promesas vacías y de discursos destinados a crear personajes que no corresponden a la realidad de quienes los pronuncian. Es una buena cosa que el Ministerio de Cultura promueva el teatro, que nos enseña a mirar mejor a los demás y a nosotros mismos. Y que el Gran Teatro de la Nación ofrezca gratuitamente esta noche una pieza escrita por el periodista inglés Alan Riding, Libertadores. La pieza reconstruye la escena fundacional en Guayaquil, cuando se encontraron en 1822 José de San Martín y Simón Bolívar. No supieron entenderse. Desde entonces, no hemos cesado de lamentarlo.

Las cosas como son