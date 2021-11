La obra premiada transcurre durante un almuerzo familiar, cuando una mujer y sus cuatro hijos están reunidos después de mucho tiempo. | Fuente: Difusión

El teatro peruano es galardonado en el mundo. El peruano afincado en Italia Paris Antonio Pesantes ha ganado la XVIII edición de los Premios de Textos Teatrales Raúl Moreno 2021 por la obra “Hoy maté a mamá”, concedido por la Federación de Asociaciones de Teatro de la región española de Extremadura (oeste).

El galardón está dotado con 4.000 euros (4.500 dólares), la publicación del texto y la puesta en escena por uno de los grupos de esta organización teatral.

Psicólogo, actor y dramaturgo, Pesantes es egresado del Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles y del Taller de Dramaturgia de Mariana de Althaus, informó la federación en un comunicado este domingo.

Anteriormente había ganado el Concurso Nacional “Nueva Dramaturgia Peruana” (2014) y el Festival de Dramaturgia Sala de Parto (2017).

La obra premiada transcurre durante un almuerzo familiar, cuando una mujer y sus cuatro hijos están reunidos después de mucho tiempo.

La inmensa casa en la que la madre vive sola será objeto de disputa entre los hijos, que tratarán de convencerla para que la venda, aunque ello requiera medidas poco ortodoxas.

