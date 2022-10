Ismael La Rosa interpretará a Pedro en la aclamada obra de Florian Zeller, 'El hijo', que llega a Perú en el Teatro de Lucía. | Fuente: Difusión

Con 25 años de carrera, Ismael La Rosa nunca había hecho drama en teatro hasta que el guion de ‘El hijo’ llegó a sus manos. “Es una obra que mueve muchísimo”, dijo el actor a RPP Noticias. Teniendo la depresión como principal tema, esta historia hará reflexionar a los asistentes del Teatro de Lucía y dará la oportunidad de hablar de la salud mental para entender que todos pueden ser víctimas en algún momento de este mal y de los oscuros pasajes a los que lleva.

'El hijo’ cuenta la historia de Pedro (La Rosa) que sufre un cambio radical cuando su exesposa (Marisa Minetti) lo visita con su hijo adolescente Nicolás (Brando Gallesi) quien se encuentra triste, perturbado, deprimido. Él espera vivir con su papá para tener un cambio radical en su vida.

La lucha de Pedro tratando de entender lo que le pasa a su hijo por lo que se cuestiona como padre y trata de ser mejor, sin embargo, el peso de la condición del adolescente enrumba a la familia en una dirección peligrosa.

En conversación con RPP Noticias, Ismael La Rosa cuenta que una de las razones por las que aceptó el papel fue por la trascendencia de la obra, el legado que podría dejar, ya que es la adaptación cinematográfica de Florian Zeller protagonizada por Hugh Jackman y Laura Dern, además de que, en el 2019, Anthony Hopkins ganó el Oscar como 'Mejor actor' por “El padre”.

“No hay peor cosa que esconder las cosas y hacernos de la vista gorda. En la obra no se busca un culpable sino se muestra un problema que tiene solución. Si tienes algún familiar, amigo, etc. que está mal, con esta obra puedes identificar que está deprimido y si tocamos el tema a tiempo y buscamos ayuda a tiempo, podremos ayudar a muchas personas. Hay solución, hay una salida, hay una luz al final del túnel. Hay personas con depresión que han logrado salir, por ende, sí se puede”, comentó el actor.

Ismael La Rosa sobre su preparación para protagonizar 'El hijo' y de cómo trata el tema de la depresión con sus hijos. | Fuente: RPP Noticias

Ismael La Rosa y su preparación para ‘El hijo’

El protagonista de ‘El hijo’ recurrió mucho a la investigación para poder preparar su papel en la obra. Sin embargo, conversar con su familia le sirvió para caer en cuenta en cuán importante en hablar sin miedo de depresión.

Es ahí donde le llegó el guion mientras preparaba una comida para sus hijos y se reía con ellos. Lo leyó y no pudo evitar llorar: “Sinceramente, cuando uno se vuelve padre, y cualquier cosa les pasa, es una preocupación constante. No estamos tan acostumbrados a hablar de depresión libremente, no es como que ‘ay, me duele la muela’, es totalmente diferente. Cuando alguien dice sobre ir al psicólogo empieza el ‘seguro está loco’”, comentó.

Cuando llegó la hora de trabajar con el elenco, reveló que tiene escenas fuertes con Brando Gallesi, su hijo en la obra. “Es muy talentoso”, agregó. “Profundizamos en qué es la depresión, qué conlleva, ir en ese camino del encuentro entre los personajes, qué queremos transmitir. Una de las características de Florian Zeller es que juega con la psiquis de los espectadores y eso haremos”.

Hablar de depresión con sus hijos

Ismael La Rosa y Virna Flores tienen una relación de 25 años y fruto de su matrimonio, nacieron dos hijos. Al hacer la primera lectura virtual de la obra ‘El hijo’ y ellos lo escucharon hablar, gritar, llorar y le preguntaron sobre qué se trataba.

“Yo con mis hijos hablo de todo. Controlamos lo que ven, lo que dicen. Hablamos abiertamente del tema. Dentro la familia no importa qué tan oscura parezca la noche, nosotros, sus padres, haremos lo posible para encontrar la luz y si eso no es suficiente, se buscará la ayuda de un especialista. Seguro no consideran a los papás como los mejores amigos, pero saben que van a contar con nosotros siempre. Los guiamos para que sean una mejor versión y sean felices”.

Sus hijos también fueron una razón importante para tomar el papel en ‘El hijo’ porque la depresión no distingue edad:

“Necesitamos hablarlo al respecto y decir ‘sí, me siento triste’ y buscar ayuda. A raíz de este personaje llega mucha información, lo trataré con mucha profundidad, es una responsabilidad grande sin necesidad de emitir juicio. Es una obra que va a generar un impacto profundo”, sostuvo.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.