Aunque las salas peruanas continúen cerradas, debido al reducido aforo, el teatro peruano continúa librando la batalla por su supervivencia. La mayoría dio el salto al mundo virtual, pero también se ha abierto una nueva posibilidad: la presentación en festivales extranjeros. Es el caso de “El apellido comienza conmigo” que llegó al Festival Grec en Barcelona (donde se presentará hasta el 24 de mayo) y terminará el mes con tres funciones en Madrid.

“Al final, hemos podido viajar. Tampoco lo teníamos muy claro”, comenta Chaska Mori, creadora y directora de la pieza de teatro documental a RPP Noticias. “Para mí ha sido una gran noticia poder venir y hacer teatro presencial después de un año de parón”, agrega remarcando que en el Perú el público y los artistas aún no se han podido reencontrar en el mismo espacio.

La obra, que tuvo funciones en el FAE Lima 2020 y Sótano 2, expone los vínculos entre legalidad e injusticia e ilegalidad a través de dos situaciones: la búsqueda familiar paterna y la invasión de un terreno que la también documentalista compró con la herencia que le dejó su padre.

Francesc Casadesús, director del Festival Grec de Barcelona, vio el autotestimonial durante su estreno en Sala de Parto 2019. “Quedé sorprendido con el nivel y la calidad del teatro peruano. No será la última que veremos en el festival porque me pareció que estaban pasando cosas muy interesantes. [Esta obra se eligió] Por distintos factores, había una dramaturgia contemporánea que mezclaba el teatro documental con la ficción, además de muchos elementos que pensé conectarían bien con el público de Barcelona. Y, finalmente, me gustó y pareció interesante”, comenta.

El unipersonal tenía previsto viajar a España para el Festival Grec en junio pasado. La pandemia obligó a reprogramar y ofreció nuevas oportunidades: realizar una “Variación 2” para el mundo virtual.

Así, “El apellido comienza conmigo” ha tenido diferentes versiones: como pieza teatral, trabajo audiovisual y una técnica mixta en vivo pensada para el Zoom. Cada variación refleja otras facetas. “Sin proponérmelo, me ha permitido seguir indagando sobre estos temas que plantea la obra desde otros lugares. ¿Cuántas versiones puede haber? El poder seguir creando a partir de la obra me ha mantenido activa y también la propia obra ha estado alimentándose. Después de este año [la pandemia del 2020] es volver al origen. Está cargada con todo esto otro”, apunta Chaska Mori.

El pasado 15 de marzo, las nuevas normativas dictadas por el Gobierno indicaban que los teatros en Lima podían reabrir con un aforo reducido. La mayoría ha preferido mantener cerrados ya que no resulta comercialmente viable. Mientras que España se convirtió en una excepción en Europa al empezar a reabrir los espacios escénicos a mediados del año pasado. Francia recién dio la autorización para el 19 de mayo.

Casadesús, director del Festival Grec de Barcelona, apunta a tres razones que han permitido la reapertura de festivales y salas: protocolos sanitarios, políticos valientes que confiaron en ellos y la seguridad que se transmitió al público. El año pasado, por verano, este fue el primer festival que se llevó a cabo en España -al aire libre- y él considera que sentó precedente y ayudó a la reapertura del sector. Al finalizar la experiencia no se detectó ningún brote de COVID-19.

“Tuvimos -no sé si- el coraje de establecer protocolos, de pelearnos con sanidad y enseñarles lo que íbamos a hacer. Fue una suma de cosas: el apoyo político, los protocolos muy estrictos y la seriedad con la que hicimos todo, además de las ganas del público que se comportó muy bien. Todo ello hizo que el festival transcurriera con cierta normalidad [...] También fue la unión de los sectores público, privado y los artistas. Esa unión del sector hizo posible convencer a los políticos y finalmente realizar el festival y reabrir los teatros”, apunta.

La documentalista considera que en el Perú han sido muy radicales las medidas tomadas y no las mejores. Propone otras ideas como plazas y otros espacios abiertos para que los artistas escénicos retomen su trabajo. Sobre todo, recalca que el valor en estos tiempos de tener lugares que “permiten hablar con lo que está pasando. Esos espacios de encuentro entre la gente me parecen importantes porque siempre son detonadores de diálogo”.

En Barcelona hasta el 24 de mayo, de jueves a lunes, en el Teatro Badabadoc. En Madrid del 28 al 30 del mismo mes en el Teatro Del Barrio de Madrid

