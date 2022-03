Dos obras gratuitas de la compañía Lo Teatrí se estrenarán en el Teatro Pirandello. | Fuente: Difusión

La compañía italiana Maldimarem /Lo Teatrì, originaria de Alghero en Cerdeña, en organización con el Istituto Italiano di Cultura di Lima, presentará dos espectáculos en el Teatro Pirandello, ubicado en la avenida. Alejandro Tirado 271, en el Cercado de Lima.

Se trata del unipersonal “Liberen al artista”, que estará disponible los días 22 y 23 de marzo a las 8 p.m., y “EstroVerdi”, un espectáculo familiar que se realizará el viernes 25 a las 3:30 p.m. y el lunes 28 a las 5 p.m.

Los dos espectáculos han sido escritos e interpretados por Ignazio Chessa, destacado actor italiano con más de 30 años de carrera en los que ha recorrido el mundo. Además, es director artístico de Lo Teatrí, un teatro pequeño (“el teatro más pequeño del mundo”) que está ubicado en Alghero, en la provincia de Sassari en Cerdeña - Italia.

Ambas obras de teatro son de acceso gratuito, previa inscripción mediante el siguiente correo: iiclima.pirandello@esteri.it Para asistir, el público deberá presentar su DNI y carnet de vacunación con sus dosis completas.



"EstroVerdi" recrea la vida del compositor italiano Giuseppe Verdi. | Fuente: Difusión

¿De qué tratan "Liberen al artista" y "EstroVerdi"?

"Liberen al artista" es uno de los espectáculos nacidos en tiempo de pandemia, durante el aislamiento que ha amplificado nuestro sentir y que nos pone delante de la necesidad de un reinicio con nuevas sabidurías.

El artista se personifica a sí mismo y a otro, una ficción escénica y los dos roles se confunden hasta converger en una sola alma delicada, dispuesta a presentarse en cada circo, en cada escenario, dispuesta a una ejecución pública. Música de Dario y Riccardo Pinna, al violín y al piano, respectivamente y con la escenografía de Fabio Loi.

Por su parte, "Estroverdi" es un espectáculo cómico dedicado a la vida y obra de Giuseppe Verdi, compositor italiano de fama internacional, desde su nacimiento hasta el logro de sus grandes éxitos en el Teatro alla Scala y otros escenarios del mundo.

Las piezas musicales han sido extraídas de las óperas: "Nabucco", "Rigoletto", "Traviata", entre otros. La obra es una mezcla de teatro de figuras, de clown, el actor involucra al público y utiliza el escenario que se transforma en varios elementos útiles para la historia: carroza, piano, teatrín, ferrovía, escalera. Participarán grandes huéspedes, melómanos, ponys, jefe de estación, pianistas y bailarines. Todo en una rutilante hora de alegría y fantasía.

"Liberen al artista", disponible en el Teatro Pirandello para el 22 y 23 de marzo. | Fuente: Difusión

Lo Teatrì realizará conferencia virtual

Por otro lado, en el marco de estas presentaciones, Lo Teatrí realizará un conversatorio virtual el lunes 21 a las 12:00 p.m. a través del Facebook del Istituto Italiano di Cultura di Lima, en la que Chessa y el elenco de la compañía contarán algunos detalles de las obras y cómo se ha desarrollado su propuesta escénica a lo largo de estos años.

En la conversación también participarán representantes de los municipios de Alghero y Tempio Pausania que apoyan la actividad de esta agrupación.



