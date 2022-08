Minimiza situación política y descarta que vaya a impactar en la economía.

Las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres, calificadas de azuzadoras, han generado muchas preguntas sobre la situación económica del país y cómo podría afectarse las inversiones.

Sin embargo, para el ministro de Economía Kurt Burneo, la coyuntura no generará impacto negativo porque confía en su gestión para acelerar la economía a través del gasto público y la inversión pública.

“Si la inversión pública se desacelera, o no se está cumpliendo los cronogramas de gasto en cuanto a lo que es el gasto de capital, obviamente, digamos, la dinámica de la economía se va a ralentizar, se va a hacer más lenta como consecuencia directa de una falta de adecuada gestión en o que es la inversión pública”, refirió.

Para ello, confirmó en tener suficiente capacidad para ejecutar la inversión pública que repercutirá en la inversión privada, porque incrementará la demanda y a su vez aumentará el PBI.

“La inversión pública, si recobra dinamismo, implica más gasto en la economía y el gasto es un componente en la demanda y un determinante del PBI. Un mayor gasto público, vía una mayor inversión pública incide en una tasa de crecimiento del PBI más alto, con o sin problema político”, expresó.

¿Qué pasa con la inversión privada?

Sin embargo, quedó incierto el futuro de la inversión privada que genera gran parte de los empleos. Sobre esto, el ministro aceptó que todavía no recobran la confianza de los empresarios, sobre todo porque ellos consideran que esta recuperación “es más compleja”.

“En este caso, a través del MEF, que es el sector que está a mi cargo, va a depender un poco no más de lo que tanto digas, sino de lo que haga dentro del MEF para que ellos puedan recobrar poco a poco la confianza en lo que corresponde al sector del MEF. Yo no me pronuncio sobre los otros sectores porque es un problema aparte”, refirió.

El ministro evitó pronunciarse sobre las investigaciones fiscales del presidente; sin embargo, sí opinó sobre las diferentes movilizaciones registradas a las cuales minimizó por “no ser la primera vez que ocurren”.

Promete propuesta para la reactivación económica

Por palabras del propio ministro, se elabora una propuesta de reactivación económica para frenar el desaceleramiento de la economía, enfocándose en el crecimiento del PBI. Para eso, se busca involucrar activamente a todos los agentes económicos.

“Los agentes económicos deben tener conocimiento de lo que se busca hacer para que no haya malos entendidos y porque en la medida que hay mayor conocimiento hay más confianza, y en la medida en que hay más confianza la reacción en términos de los estímulos económicos que vamos a considerar en la propuesta de política”, detalló.

En las declaraciones a la prensa, el funcionario no detalló sobre dichas medidas, pero sí resaltó la necesidad de una mayor recaudación tributaria. Dicha reactivación será percibida por todos los rubros, refirió Burneo.

Aunque en más de una oportunidad hemos visto a los gobiernos pedir facultades al Legislativo para poner en marcha reformas importantes, el ministro descartó que para la reactivación económica tengan que recurrir al Congreso.

“Yo creo que no va a haber mucha necesidad de eso. Estamos todavía desarrollando, elaborando el plan de reactivación económica, que seguramente va a ser puesta de conocimiento de ustedes, en su momento. En algunos días ya vamos a tener eso acabado”, expresó.

Crítica a los bonos

Para el ministro, se necesita mejorar la focalización de los hogares para reforzar la eficiencia de su distribución. “Tenemos que mejorar el Sistema de Focalización de Hogares. En general, tenemos que mejorar la focalización de este tipo de ayuda, porque al final una mala focalización implica que no son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, necesitamos focalizar mejor”, dijo.