Adex: Importaciones peruanas aumentaron 18,7 % en el primer bimestre del año

La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que las materias primas y productos intermedios lideraron las importaciones con un incremento de 17.3 %.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las importaciones peruanas hasta febrero del 2025 sumaron US$ 9 611 millones, incrementándose en 18.7 % en comparación con el mismo periodo del 2024 anterior, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex).



En su ‘Reporte de Importaciones’, el gremio señaló que este resultado se debe al aumento de los volúmenes de productos, como el aceite de soya (117.6 %), Diesel 2 (60.6 %) y el maíz amarillo duro (52.1 %).



Detalló que las materias primas y productos intermedios (US$ 4 796 millones) lideraron las importaciones con un incremento de 17.3 % y acumulando el 49.9 % del total. Destacaron también las materias primas y productos intermedios para la industria (US$ 2 871 millones) y los combustibles y lubricantes (US$ 1 542 millones).



Luego se ubicaron los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 2 734 millones), siendo los bienes de capital para la industria (US$ 1 795 millones) los más importantes, seguido de equipos de transporte (US$ 668 millones), materiales de construcción (US$ 229 millones) y bienes de capital para la agricultura (US$ 43 millones).



El tercer lugar del ranking lo ocuparon los bienes de consumo con US$ 2 080 millones. Entre los bienes de consumo no duradero (US$ 1 258 millones) sobresalieron los productos alimenticios y los otros bienes de consumo no duraderos, mientras que en los bienes de consumo duradero (US$ 823 millones) destacaron los vehículos de transporte particular.



Por sectores

Asimismo, Adex indicó que, entre enero y febrero del 2025, todos los sectores presentaron resultados positivos. “Por su dinamismo, el sector minero fue el más resaltante (149.2 %), así como el pesquero, agro, prendas de vestir, textil, maderas, metalmecánico, siderometalúrgico, varios, minería no metálica, entre otros”, detalló en un comunicado.



En primer lugar, por monto, se posicionó la metalmecánica (US$ 3 216 millones) con el 33.5 % de participación, seguido del químico (US$ 1 745 millones), hidrocarburos (US$ 1 525 millones), agro (US$ 1 202 millones), varios (US$ 606 millones) y siderometalurgia (US$ 468 millones).



Además, prendas de vestir (US$ 154 millones), minería no metálica (US$ 145 millones), minería tradicional (US$ 142 millones), pesca (US$ 98 millones), maderas (US$ 82 millones) y joyería (US$ 8 millones).

Países



En el periodo analizado, China fue el proveedor líder. Perú importó de ese país por un monto CIF de US$ 2 921 millones, con el 30.4 % de participación y un crecimiento de 32.3 % frente a los mismos meses del 2024.



El segundo lugar lo ocupó EE. UU. (US$ 1,845 millones), incrementando sus envíos en 35.3 % y acumulando el 19.2 % del total. En el continente europeo, destacó el Reino Unido por su dinamismo (37.8 %) y; en América Latina, Colombia (66.9 %).