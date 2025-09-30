Aeropuerto de Jaén reabrirá la segunda semana de octubre, anuncia el MTC: ¿Cuándo empiezan a venderse los pasajes?

Tras largas demoras, aeropuerto de Jaén vuelve a operar en octubre | Fuente: Andina

El aeropuerto Fernando Belaúnde Terry de Jaén finalmente tiene una fecha confirmada para su reapertura: la segunda semana de octubre. El anuncio fue realizado esta mañana por el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, durante su visita al terminal aéreo para verificar la culminación de los trabajos de rehabilitación de la pista de aterrizaje.

"Con estos trabajos, el aeropuerto queda listo para la reanudación de los vuelos. El aeropuerto se reabre la segunda semana de octubre y los pasajes de la aerolinea LATAM empiezan a venderse desde el día de mañana y los vuelos empiezan a llegar el primero de noviembre a Jaén", anunció el titular de la mencionada cartera.

La reapertura pone fin a un largo periodo de inactividad que ha afectado la economía local. La obra, que inicialmente se proyectó para ser ejecutada en pocos meses, se extendió por cerca de tres años. Durante este tiempo, el cierre del aeropuerto impactó negativamente en el turismo y las actividades comerciales no solo de Jaén, sino también de provincias vecinas como San Ignacio, Chachapoyas y Cutervo.

Declaraciones del ministro

Durante su visita, el ministro Sandoval también se refirió a otros temas. Respecto a la ausencia del alcalde provincial de Jaén en la ceremonia, precisó que se cursó una invitación a todas las autoridades locales y regionales, además de realizarse una convocatoria pública, por lo que la participación era decisión de cada representante.

En relación con las denuncias de las rondas campesinas contra CORPAC, el titular del MTC afirmó que, si bien respeta las costumbres de la población, rechaza el uso de la violencia como método de presión. Aseguró que la obra se ejecutó conforme a los expedientes técnicos y presupuestos establecidos, y que cualquier presunta irregularidad será sometida a una auditoría técnica y financiera para garantizar la transparencia del proceso.