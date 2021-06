Los afiliados de AFP que se acogen al Régimen Especial de Jubilación Anticipada tienen la posibilidad de acceder al 95.5% su fondo de pensiones. | Fuente: Andina

Este miércoles la Comisión de Economía del Congreso aprobó los proyectos de ley que plantean modificar el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) y reducir la edad mínima para acceder a una pensión o al 95.5% de su fondo de pensiones.

Sin embargo, el ex ministro de Economía, David Tuesta, advierte que esta medida podría incrementar la vulnerabilidad de los trabajadores que podrían llegar a la vejez sin ahorros.

“Ya se han aprobado diversos retiros que han mermado el fondo de jubilación de los trabajadores. Una medida de este tipo genera una elevada vulnerabilidad para la vejez, porque alrededor de cuatro millones de personas se estarían quedando con cuentas en cero, sin posibilidad alguna tener recursos suficientes”, comentó Tuesta a Andina.

Con el proyecto aprobado, que aún deberá pasar por el Pleno del Congreso, se reduce la edad de jubilación anticipada a 50 años de edad siempre y cuando el afiliado esté desempleado por seis meses.

“Esto no tiene sentido, si tenemos en cuenta el concepto de jubilación, que establece que una persona, por edad, ya no está en condiciones de poder trabajar o, en su defecto, debido a las condiciones laborales ya no es suficientemente competitivo como la mayoría de la población económicamente activa (PEA) y, por lo tanto, estaría en desventaja y con menores ingresos”, sostuvo el ex ministro, y agregó que la edad de jubilación promedio en todo el mundo es de 70 años.

Cabe recordar que con el REJA los trabajadores pueden solicitar su a su AFP el 95.5% de su fondo, por lo que Tuesta señala que un retiro masivo a temprana edad eleva la vulnerabilidad del sistema privado de pensiones (SPP).

El ex titular del MEF agregó que las leyes aprobadas para el retiro de fondos, dados desde el inicios de la pandemia, han significado aproximadamente seis puntos porcentuales del PBI. Esto sumado a las 4 UIT que se pueden retirar este año suman otros 6 puntos del PBI, unos S/90,000 millones en total.