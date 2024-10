Agroexportaciones peruanas lograron ventas por más de $ 6,700 millones, ¿cuáles fueron sus países de destino?

Los productos estrella de nuestras exportaciones fueron paltas, arándanos, uvas, cacao, espárragos, entre otros, que llegaron a países de norteamérica y Europa, principalmente,

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), anunció que las agroexportaciones mantienen su ritmo de crecimiento y registraron ventas por $ 6,755 millones, durante los primeros ocho meses del año (enero-agosto), lo que representó un aumento de 17.8 % en comparación a las colocaciones registradas en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron $ 626 millones, cifra que significó un aumento de 55.9 % respecto a lo registrado en 2023, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar y los demás azúcares de caña sin adición de aromatizante ni colorante, cuyas ventas ascendieron en 72.7% y 199.9% respectivamente. Estos productos explican el 90.9 % de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron $ 6,129 millones, monto mayor en 15 % a lo observado en el mismo periodo del año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador en los ocho meses iniciales del año analizado fueron:

Paltas: $ 1161 millones (18.9% de participación)

$ 1161 millones (18.9% de participación) Arándanos frescos: $ 546 millones (8.9%),

$ 546 millones (8.9%), Uvas frescas: $ 499 millones (8.1%)

$ 499 millones (8.1%) Cacao en grano crudo: $ 496 millones (8.1%)

$ 496 millones (8.1%) Espárragos frescos: $ 212 millones (3.5%)

$ 212 millones (3.5%) Cítricos: $ 207 millones (3.4 %)

$ 207 millones (3.4 %) Mangos frescos: $ 188 millones (3.1 %)

$ 188 millones (3.1 %) Alimentos para animales: $ 151 millones (2.5 %)

$ 151 millones (2.5 %) Aceites esenciales de limón: $ 96 millones (1.6 %)

$ 96 millones (1.6 %) Paprika sin triturar ni pulverizar: $ 90 millones (1.5 %)

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 59.5 % de la oferta exportable no tradicional.

Los productos que contribuyeron positivamente durante los ocho primeros meses fueron: cacao en grano tostado (+1018.8 %); manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1 % (+419.4 %); las demás presentaciones de cacao en grano, entero o partido, crudo (+299.1 %); pasta de cacao sin desgrasar (+293.9 %); los demás cítricos (+54.7 %); arándanos frescos (+42.6 %); paltas (+27.8 %), entre otros.

El MIDAGRI, asimismo resaltó que, de enero a agosto, la exportación de productos no tradicionales solo de frutas y hortalizas, sumaron ventas de US$ 3,469 millones (56.6 % de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 9.2 % respecto al 2023.

¿Cuáles son los principales mercados de destino?

Del mismo modo, los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, Inglaterra, México, Alemania, China, Bélgica. Este grupo de países concentraron el 75.2% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Asimismo, a agosto de 2024, la balanza comercial agraria registró un superávit de $ 2,601 millones FOB, incremento explicado en el mayor aumento en dólares FOB de las exportaciones agrarias ($ 1144 millones de aumento respecto al 2023).



En agosto, las agroexportaciones tradicionales representaron el 16.2 % del total exportado, mientras que las no tradicionales el 83.8 % restante. | Fuente: Composición RPP (Sunat)